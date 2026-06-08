En ny studie visar att svenska elever kan gå igenom hela grundskolan och gymnasiet utan att lära sig om havets roll för klimatet, livet och samhället. Endast 13 av 182 kunskapsmål innehåller ord kopplade till vatten, och bara två nämner havet direkt.

Svenska elever kan gå igenom hela grundskolan och gymnasiet utan att lära sig om havets roll för klimatet, livet och samhället. Det visar en ny studie som analyserat 182 kunskapsmål i de svenska kursplanerna för naturvetenskapliga ämnen och geografi.

Endast 13 av 182 kunskapsmål innehåller ord kopplade till vatten, och bara två nämner havet direkt. Detta trots att havet reglerar klimatet, absorberar enorma mängder värme och koldioxid, producerar en stor del av syret vi andas och är avgörande för biologisk mångfald och framtidens matförsörjning. Inom FN:s havsdecennium 2021-2030 lyfts kunskap om havet fram som avgörande för en hållbar framtid. Sverige har pekat ut havsmedvetenhet, Ocean Literacy, som ett prioriterat område.

Ändå visar vår forskning att havet saknas nästan helt i skolans naturvetenskapliga undervisning. Det är paradoxalt. Vår studie visar även att kunskap om havet behövs för att förstå mer än tre fjärdedelar av kursmålen i naturvetenskap och geografi. Havet är centralt för att förstå klimat, evolution, fotosyntes, kolets kretslopp och ekologi.

Ändå används havet så gott som aldrig som exempel för att förklara dessa processer. Konsekvensen blir att elever får en skev bild av hur planeten fungerar. De lär sig om fotosyntes genom att studera träd och växter på land, men sällan om plankton och marina ekosystem - trots att havet står för omkring hälften av jordens syreproduktion. De lär sig om kolcykeln utan att förstå havets roll som jordens största kolsänka.

De lär sig om ekosystem men möter framför allt skogar, ängar och landmiljöer, även om marina ekosystem står för majoriteten av jordens produktivitet, livsutrymme och biologiska mångfald. Detta skapar en





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Havskunskap Utbildning Forskning Naturvetenskap Geografi Klimat Biologisk Mångfald Havsmedvetenhet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Blågult stänger träning - endast första 20 minuterna öppnaSvenska fotbollslandslagets träning i Dallas har ändrat schema. Måndagens pass är nu endast öppna för media under de första 20 minutterna, medan tisdagens träning stängs helt. Beslutet baseras på sportsliga skäl och syftar till att slipa taktik inför VM-matchen mot Tunisien. Landslaget hade tidigare planerat öppna träningar båda dagarna.

Read more »

Svenska stjärnan har hittat kärleken i ItalienLivet i Italien flyter på bättre än vanligt. Isabelle Haak, 26, har hittat kärleken i en italiensk idrottare. – När jag är ledig kan jag åka till honom, säger s

Read more »

Svenska elever lär sig nästan inget om havetEndast 13 av 182 kunskapsmål innehåller ord kopplade till vatten och bara två nämner havet direkt, enligt ny studie av kursplaner. Havet är närmosynligt i grundskolan och gymnasiet, trots dess avgörande roll för klimat, syreproduktion och biologisk mångfald. Experter kräver att havsrelaterat innehåll skrivs in i styrdokumenten.

Read more »

Nyheter: Många svenska företag siktar på Kina och AI-företag värvas för miljarderSvenska medier samarbetar med Ifrågasätt för kommentarer. Moberg Pharma tecknar licensavtal med Karo Healthcare för marknadsföring av MOB-015 i Kina. Kinesiska AI-företaget Moonshot AI söker 2 miljarder dollar i finansiering. SSABs stora projekt stoppades av en tjäder. Sverige visar svag tillväxt internationellt. Mats Qviberg berättar om sina 50 år i finanssektorn.

Read more »