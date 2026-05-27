EU-kommissionen ska snart fatta nya beslut om hur det vita snuset ska regleras. Men svenska politiker försvarar snuset och SVT:s kartläggning visar att svenska EU-politiker har haft minst 30 möten med tobakslobbyister sedan 2024.

Svenska EU-politiker möts flitigt av tobakslobbyister. EU-kommissionen ska snart fatta nya beslut om hur det vita snuset ska regleras. Men svenska politiker försvarar snuset och SVT:s kartläggning visar att svenska EU-politiker har haft minst 30 möten med tobakslobbyister sedan 2024.

- Det är en svensk produkt som vi tycker det är viktigt att skydda och försvara, säger EU-parlamentarikern Jessica Polfjärd (M). Samtidigt pågår en hård politisk dragkamp i EU mellan Sverige och flera andra länder som vill ha totalstopp för vitt snus. WHO rekommenderar länder att antingen förbjuda eller kraftigt reglera vitt snus. SVT:s genomgång visar att svenska EU-parlamentariker sedan 2024 haft totalt 30 möten med tobaks- och nikotinindustrin inför EU-kommissionens kommande översyn av tobaksreglerna.

Jessica Polfjärd (M) sitter i EU-parlamentets hälsoutskott och har registrerat åtta möten med tobaks- och nikotinindustrin. Det är fler än någon annan parlamentariker i utskottet. - Vi kommer få nya direktiv från kommissionen till exempel, så därför har jag träffat de som företräder snuset till exempel. Men jag har också träffat dem som företräder den andra sidan, säger hon.

Men för Polfjärd finns endast ett möte registrerat med representanter för motståndare till tobak och nikotin. Tidöpartiernas parlamentariker, utom Liberalernas, har totalt träffat tobakslobbyister 26 gånger. Socialdemokraternas Johan Danielsson och Adnan Dibrani har träffat tobakslobbyister sammanlagt 4 gånger, medan parlamentariker från L, MP, C och V har inte anmält några möten alls med tobaksbolag. WHO varnar också för att tobaksföretag bedriver påverkanskampanjer för att lätta på reglerna kring nikotinprodukter.

Något som EU-parlamentarikern Jonas Sjöstedt (V) håller med om: - Tobaksindustrin är väldigt aggressiv i att marknadsföra de här produkterna. Det är tydligt att man vill använda parlamentariker som politiska verktyg, som ska kampanja för den svenska industrin och öppna nya marknader. Det tycker inte jag är vår uppgift, säger han





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tobakslobbyister EU-Politiker Snus WHO Tobaksregler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Johan Croneman: SVT:s film om ”makteliten” är kass och manipulativ journalistikSjälvklarheter haglar ner från parnassen efter de första två delarna av granskningen av Lundsberg. Det märkligaste är att filmen låter förövarna bli offer.

Read more »

Klart: Så här blir Amanda Romares nya SVT-serieEfter succén på Netflix: Så här blir Amanda Romares nya tv-serie ”Raw dog”. – Jag tror mycket på format där varje minut känns relevant, säger SVT:s projektledare Sanne Övermark.

Read more »

SVT:s vd Anne Lagercrantz om kritiken: ”Vi ska vara för alla”Efter beskedet om nedskärningar och varsel tidigare i våras har flera SVT-profiler valt att ansöka om frivilliga avgångspaket. Samtidigt riktas kritik mot SVT:s strategi att nå ut till de yngre tittarna.

Read more »

SVT:s granskning visar: Peptider innehåller dopningsmedel – köpare kan fällas för brottInjektionspeptider säljs öppet och marknadsförs ofta som mirakelmedel för allt från muskler till viktnedgång. Men SVT:s granskning visar att flera ämnen i peptiderna innehåller dopningsklassade ämnen som kan leda till åtal.

Read more »