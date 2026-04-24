Svenska företag behöver navigera geopolitiska risker för att lyckas internationellt

Svenska företags internationella expansion är avgörande för Sveriges ekonomi, men kräver hantering av komplexa geopolitiska risker. Business Sweden erbjuder stöd och expertis för att hjälpa företag att lyckas på globala marknader.

Svenska företags ambitioner att växa internationellt är en vital del av Sveriges ekonomiska framtid. Genom att etablera sig på utländska marknader skapas inte bara nya arbetstillfällen utan också en stärkt ekonomisk motståndskraft och en ökad global konkurrenskraft för Sverige som nation.

Denna expansion är dock inte utan utmaningar. Det geopolitiska klimatet har blivit alltmer komplext och föränderligt, vilket innebär att företag som vill lyckas med export och internationell expansion måste vara beredda att hantera en rad riskfaktorer. Nya tullregler, skärpta exportkontroller och allt mer omfattande dataregleringar är bara några exempel på de faktorer som kan påverka spelplanen.

För att navigera i denna komplexa miljö krävs en genomtänkt strategi som kan anpassas i takt med att allianser skiftar, ekonomiska riktlinjer omvärderas och leveranskedjor förändras. Det är inte längre tillräckligt att ha en statisk affärsplan; flexibilitet och förmågan att snabbt anpassa sig till nya omständigheter är avgörande för framgång. Business Sweden, Sveriges export- och investeringsråd, spelar en central roll i att stödja svenska företag i deras internationella satsningar.

Organisationen är aktiv på över 45 platser runt om i världen och erbjuder en unik kombination av strategisk vägledning och praktiskt stöd. Den lokala närvaron är en stor fördel, eftersom rådgivarna och branschexperterna har djupgående kunskap om de specifika marknaderna och de utmaningar och möjligheter som finns där. Business Sweden kan hjälpa företag att identifiera potentiella geopolitiska hinder, utveckla strategier för att mildra dessa risker och hitta nya partners och distributörer.

Deras expertis sträcker sig från marknadsanalys och strategiutveckling till praktisk hjälp med att etablera sig på nya marknader och navigera i lokala regelverk. Denna kombination av expertis, närvaro och tillgång till ett brett nätverk av kontakter inom både offentlig och privat sektor gör Business Sweden till en ovärderlig resurs för svenska företag som vill expandera internationellt. Organisationen arbetar aktivt för att öppna dörrar och skapa möjligheter för svenska företag att nå sin fulla potential på den globala marknaden.

Stödet från Business Sweden är skräddarsytt efter företagets specifika behov och förutsättningar. Ofta inkluderar det en grundlig marknadsanalys som identifierar potentiella geopolitiska hinder och möjligheter. Strategiarbetet fokuserar på att ta fram en tydlig färdplan och en realistisk tidslinje för olika scenarier, vilket gör det möjligt för företaget att vara förberett på olika eventualiteter.

Därefter hjälper Business Sweden till att omsätta strategin i praktiken, genom att till exempel identifiera potentiella partners, underlätta kontakter med beslutsfattare och ge råd om lokala regelverk och affärsseder. En viktig aspekt av Business Swedens arbete är att göra stödet tillgängligt för små och medelstora företag (SME) med tillväxtpotential. Rådgivningen är kostnadsfri för bolag med upp till 249 anställda och en omsättning under 50 miljoner euro, vilket syftar till att främja internationell expansion för dessa företag.

Andreas Scheibenpflug, Vice President & Head of Region Sweden på Business Sweden, uppmanar svenska företag att ta vara på detta erbjudande och utnyttja de resurser som finns tillgängliga för att omvandla möjligheter till verklighet. Genom att samarbeta med Business Sweden kan företag öka sina chanser att lyckas på den globala marknaden och bidra till Sveriges fortsatta ekonomiska framgång





