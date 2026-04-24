Svenska företag behöver navigera geopolitiska risker för framgångsrik export

Business Sweden erbjuder stöd till svenska företag som vill expandera internationellt, med fokus på att hantera geopolitiska risker och identifiera nya möjligheter. Kostnadsfri rådgivning finns tillgänglig för mindre och medelstora företag.

Svenska företags framgång på den globala marknaden är avgörande för Sveriges ekonomiska välstånd och konkurrenskraft. Att etablera sig utomlands skapar inte bara arbetstillfällen utan stärker också landets motståndskraft i en alltmer komplex värld.

Men vägen till framgångsrik export är inte utan hinder. Företag som vill expandera internationellt måste navigera i ett landskap präglat av ständigt föränderliga geopolitiska riskfaktorer. Nya tullregler, skärpta exportkontroller och alltmer omfattande dataregleringar är bara några exempel på de utmaningar som företag står inför. För att lyckas krävs en flexibel och anpassningsbar strategi som kan justeras i takt med att allianser omformas, ekonomiska riktlinjer revideras och leveranskedjor omvärderas.

Andreas Scheibenpflug, Vice President & Head of Region Sweden på Business Sweden, betonar vikten av att vara förberedd på dessa förändringar. Han understryker att en proaktiv inställning och en väl genomtänkt strategi är nyckeln till att minimera risker och maximera möjligheter. Business Sweden spelar en central roll i att stödja svenska företag i deras internationella expansion. Som Sveriges export- och investeringsråd erbjuder organisationen en rad tjänster och resurser för att hjälpa företag att öka sin globala försäljning.

Med en stark lokal närvaro på över 45 platser runt om i världen kan Business Sweden erbjuda både strategisk vägledning och praktiskt stöd. Rådgivarna och branschexperterna har djupgående kunskaper om lokala marknader och kan hjälpa företag att identifiera potentiella möjligheter och utmaningar. Den unika kombinationen av expertis, närvaro och tillgång till ett brett nätverk av kontakter inom både offentlig och privat sektor gör Business Sweden till en värdefull partner för svenska företag som vill etablera sig på nya marknader.

Organisationen kan bistå med allt från marknadsanalyser och strategiutveckling till att hitta nya partners och distributörer. Andreas Scheibenpflug framhåller att Business Sweden har en unik förmåga att hjälpa företag att navigera i komplexa internationella miljöer och att omvandla möjligheter till verklighet. Stödet från Business Sweden är skräddarsytt efter företagets specifika behov och förutsättningar. En viktig del av stödet är marknadsanalys och strategiutveckling.

Analysen syftar till att identifiera geopolitiska hinder som kan påverka verksamheten, såsom politisk instabilitet, handelskonflikter eller regulatoriska förändringar. Strategiarbetet handlar om att ta fram en färdplan och en tidslinje för olika scenarier, vilket gör det möjligt för företaget att anpassa sig till förändrade omständigheter. Därefter omsätts strategin i praktiken genom konkreta åtgärder och initiativ.

För att främja internationell expansion för små och medelstora företag (SME) med tillväxtpotential erbjuder Business Sweden kostnadsfri rådgivning till bolag med upp till 249 anställda och en omsättning under 50 miljoner euro. Detta initiativ syftar till att sänka tröskeln för internationell expansion och att ge fler svenska företag möjlighet att dra nytta av de globala marknaderna. Andreas Scheibenpflug uppmanar svenska företag att ta vara på detta erbjudande och att se Business Sweden som en strategisk partner i deras internationella resa.

Han betonar att organisationen kan stötta hela vägen, från idé till genomförande, och säkerställa att möjligheter omvandlas till verklighet. Genom att utnyttja Business Swedens expertis och resurser kan svenska företag öka sina chanser att lyckas på den globala marknaden och bidra till Sveriges fortsatta ekonomiska tillväxt





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Export Internationell Expansion Geopolitik Business Sweden SME

United States Latest News, United States Headlines

