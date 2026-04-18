Svenska fotbollsdrottningar hyllade i känslosamt avsked

Fyra svenska landslagsstjärnor – Linda Sembrant, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson och Hanna Glas – fick ett känslosamt avsked på Strawberry Arena under VM-kvalmatchen mot Serbien. Tillsammans med tidigare förbundskaptenen Peter Gerhardsson hyllades de för sina avgörande insatser i svensk damfotboll under flera år.

I en känslosam avtackning som ägde rum på Strawberry Arena under VM-kvalmatchen mot Serbien, hyllades fyra svenska fotbollsdrottningar: Linda Sembrant, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson och Hanna Glas. De fyra spelarna, som tillsammans har representerat Sverige i hela 454 landskamper, stegade ut på planen till stående ovationer och många fällda tårar från såväl publik som lagkamrater. Deras insatser på och utanför planen har satt djupa spår i svensk damfotboll, och deras avsked från landslaget markerar slutet på en era, men också början på något nytt för svensk fotboll.

Linda Sembrant, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson och Hanna Glas har inte bara spelat otaliga matcher tillsammans, de har också varit en del av den otroliga utveckling som svensk damfotboll genomgått under deras karriärer. Magdalena Eriksson, som fortfarande spelar på högsta nivå i europeiska Bayern München, berättade för media om sin tacksamhet för resan hon fått dela med fansen. Hon betonade hur de fått se damfotbollen växa, spela på allt större arenor och dra allt större publik. Eriksson, 32 år gammal, reflekterade över hur hon som ung aldrig hade kunnat drömma om en sådan här avtackning. 'Jag känner mig så lycklig över att min tid i landslaget var den tid när damfotbollen växte som mest och som snabbast. Att få känna det, och att vara i det, det har varit otroligt.' Hon ser med stor optimism på framtiden och menar att de nya spelarna, födda så sent som 2006, redan är en del av landslaget, vilket hon finner fantastiskt. 'Sveriges framtid ser verkligen ljus ut', sade hon med ett leende.

Även den tidigare förbundskaptenen Peter Gerhardsson tackades av under matchen. Han ledde de svenska fotbollsdamerna i 115 landskamper och förde laget till två VM-brons och ett OS-silver. Tillsammans med Svenska Fotbollförbundets ordförande Simon Åström och tidigare landslagschefen Marika Domanski Lyfors, fick Gerhardsson ta emot sina hyllningar. Trots att han nyligen har avslutat sitt uppdrag, var han tydligt rörd och skrattade: 'Jag har inte varit så här långt in på planen tidigare.' Gerhardsson, som är född 1969, har varit en centralfigur i svensk damfotboll under många år och hans bidrag kommer att leva kvar.

Med en samlad erfarenhet av 454 landskamper för de hyllade spelarna, och 115 landskamper för Gerhardsson, är det tydligt att dessa personer har gjort betydande avtryck i svensk damfotbollshistoria. Spelare som Hanna Glas, 32 år, som avslutade sin landslagskarriär under hösten efter 59 landskamper och en tid i Bayern München, liksom Jonna Andersson, 33 år, som också tackade för sig under hösten, lämnar ett tomrum men också ett arv av inspiration och framgång. Deras karriärer, precis som Sembrants och Erikssons, representerar en avgörande period för damfotbollens frammarsch, där de varit pionjärer och förebilder





