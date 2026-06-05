Svenska fotbollsfans får storbild på Lördagsplan - alla Sveriges VM‑matcher visas

Malmö stad anordnar stora bildvisningar av Sveriges VM‑matcher på Lördagsplan i Slottsparken, med fokus på gruppspelet och möjlighet att följa slutspelet om Sverige går vidare. Ingen alkohol säljs, men mat och dryck finns, och besökare kan ta med egna filtar och solstolar.

Den 11 juni drar fotbolls-VM igång i USA och redan nu planerar Malmö stad för att ge svenska fotbollsfans möjlighet att följa våra herrlag på stora skärmar i stadens gröna hjärta.

På Lördagsplan i Slottsparken, precis intill Malmö stadsbibliotek och Sagolekplatsen, kommer en 126 kvadratmeter stor bildskärm att stå upp för att sända de matcher som är mest relevanta för den svenska publiken. Staden har ansökt om licens för att ta emot över fem tusen åskådare och tror att runt åtta tusen personer kan komma till platsen utan problem.

Det blir ingen fast sittplats - besökarna måste med sig filtar eller egna solstolar - men det finns möjlighet att köpa enklare mat som hamburgare och korv samt alkoholfria drycker. Alkohol får inte säljas på plats, men besökare får ta med egen öl så länge de hanterar den på ett ansvarsfullt sätt. Ordningsvakter, publikvärdar och tillfälliga toaletter finns på plats för att säkerställa en trygg och bekväm upplevelse, även om vädret blir dåligt.

Vid stark blåst kan dock visningarna behöva ställas in, medan regn inte påverkar schema. När det gäller matcher har Malmö stad tydligt avgränsat vilka som kommer att visas på Lördagsplan. Under gruppspelet fokuserar man enbart på Sveriges matcher: Sverige‑Tunisien den 15 juni kl. 04.00, Sverige‑Nederländerna den 20 juni kl. 19.00 samt Sverige‑Japan den 26 juni kl. 01.00. I slutspelet visas alla matcher som startar senast kl. 01.00, och om Sverige kvalificerar sig till nattmatcherna visas även de senare matcherna.

Alla Sveriges matcher kommer alltså att visas oavsett starttid, men de kan pågå till klockan 04‑08 beroende på förlängning och straffsparkar. Staden har gjort en medveten avvägning - med 104 matcher i världen är det omöjligt att visa alla, så fokus har lagts på att ge publikens stöd till det svenska laget under gruppspelet. För de som vill följa andra nationers matcher finns det gott om barer och andra lokaler i Malmö som sänder resten av spelet.

Schemat för slutspelet är omfattande och följer samma princip: så länge Sverige deltar sänds matchen, även om den startar tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Exempelvis visas en eventuell sextondelsfinal som börjar kl. 03.00 på tisdagen den 30 juni, samt liknande tider för onsdag 1 juli, torsdag 2 juli och fredag 3 juli. Om Sverige går vidare visas även åttondelsfinalerna på måndag 6 juli och tisdag 7 juli, samt en eventuell bronsmatch den 18 juli kl. 23.00.

Alla dessa visningar sker på Lördagsplan, med möjlighet till förlängning och straffsparkar som kan föra matchen in i de tidiga morgontimmarna. Detta ger svenska fans en chans att samlas, heja och uppleva spänningen tillsammans, oavsett väder eller tid på dygnet





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