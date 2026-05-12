Svenska fotbollslandslaget presenteras: Skrällanläggning med utvalda spelare

Den svenska fotbollslandslagets förbundskapten Graham Potter presenterade truppen inför fotbolls-VM i Nordamerika. Utagningen var en överraskning med några namn från stora klubbar utanför och några allsvenska spelare som Taha Ali, Elliot Stroud och Kristoffer Nordfeldt togs ut. Potter motiverade sina val med att titta på de individuella spelarna och ge landslaget de bästa chanserna att vinna.

Den 11 juni startar fotbolls-VM i Nordamerika , och på en presskonferens med på tisdagseftermiddagen presenterade förbundskapten Graham Potter den svenska trupp som ska representera landslaget i mästerskapet.

Uttagningen var den sista stora pusselbiten inför turneringen – och väl på scen levererade Potter flera skrällar. Framför allt lämnades några namn hemmahörande i stora klubbar, som Hugo Larsson (Frankfurt) och Roony Bardghji (FC Barcelona), utanför. Inte heller långtidsskadade Dejan Kulusevski, som hoppats hinna tillbaka till VM, tog plats. Även Williot Swedberg, som var med i playofftruppen och som imponerat för Celta Vigo i La Liga, valdes bort.

– Jag har pratat mycket med Dejan. Det är viktigt att få hans perspektiv. Han vill verkligen spela VM, han vill spela och hjälpa till. Jag är ingen expert på rehabilitering, men ibland måste man ta svåra beslut.

Det kändes i min mage att det var rätt för oss, och för honom, säger Potter. – Ur ett konkurrensperspektiv så är andra före. Väldigt svåra beslut, jag älskar båda de två, säger Potter om Hugo Larsson och Roony Bardghij. Flera allsvenska spelare som Taha Ali, Elliot Stroud och Kristoffer Nordfeldt togs däremot ut.

När frågor kom om hur Potter resonerat när han valde allsvenska spelare före spelare hemmahörande i mer meriterade klubbar och ligor svarade Potter: – Du kan stå här och bara spela säkert och välja spelare från de större ligorna, men mitt jobb är att göra vad jag tycker är bäst för svensk fotboll och ge oss de bästa chanserna att vinna, utan att jag säger att jag vet allt eller har rätt, säger Potter. – Du måste titta på de individuella spelarna, ta Gustav (Lundgren) nu är han skadad, men ni såg vilken påverkan han hade på matchen mot Polen, han är hemmahörande i allsvenskan.

Taha Ali, hans en mot en-spel är otroligt, oavsett nivån han spelar på, det är ett extremt vapen. Kristoffer spelar i allsvenskan men har haft en stor karriär och han har också erfarenhet från landslaget, vilket blir värdefullt för oss. Den slutgiltiga truppen får innehålla max 26 spelare, men det är inte ovanligt att förbundskaptener tar ut fler än så och sedan bantar ner truppen. Den slutgiltiga listan över spelare ska skickas in till Fifa den 2 juni.

VM spelas i Kanada, Mexiko och USA i sommar. Sverige ställs i gruppspelet mot Tunisien, Nederländerna och Japan. Innan dess ska det spelas två träningslandskamper. Sverige möter Norge på Ullevål i Oslo den 1 juni och Grekland på Strawberrry arena den 4 juni.

GP:s reportrar Joel Besseling och Robert Laul kommer att vara på plats både under träningslandskamperna och sommarens VM. Kristoffer Nordfeldt (AIK), Victor Johansson (Stoke), Jacob Widell Zetterström (Derby). Emil Holm (Juventus), Isak Hien (Atalanta), Hjalmar Ekdal (Burnley), Victor Nilsson Lindelöf (Aston Villa), Gabriel Gudmundsson (Leeds), Carl Starfelt (Celta Vigo), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Daniel Svensson (Dortmund), Elliot Stroud (Mjällby), Eric Smith (S:t Pauli).

Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Alexander Bernhardsson (Kiel), Jesper Karlström (Udinese), Besfort Zeneli (Union Saint Gilloise), Ken Sema (Pafos), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Anthony Elanga (Newcastle), Benjamin Nygren (Celtic), Gustaf Nilsson (Club Brügge), Taha Ali (Malmö FF)





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotboll VM Nordamerika Svenska Fotbollslandslaget Graham Potter Utagning Skrällanläggning Allavenska Spelare Store Klubbar Individuella Spelarna Chanser Att Vinna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Svenska kronan försvagats mot den amerikanska dollarnSvenska kronan har försvagats 0,04 procent mot den amerikanska dollarn och ligger på 9,21 kronor mot valutan

Read more »

Fabio Capocchi, Motorolas Europachef, berättar om partnerskapen och placentalse för den svenska marknaden.En exklusiv intervju med Motorolas Europachef Fabio Capocchi där han berättar om samarbetet med partners som Pantone, Polar, Swarovski och Bose samt hur bolaget är bättre rustat för den nordiska marknaden.

Read more »

Kampen om den svenska identiteten och kulturkanonens maktEn analys av den nya svenska kulturkanonen och dess roll som politiskt verktyg i ett splittrat samhälle.

Read more »

Utmaningar och nystarter i den svenska flygbranschenEn analys av Skåne Aviations nya satsning mellan Malmö och Bromma mitt i en global bränslekris och en turbulent flygmarknad.

Read more »