VM-bronset 1994 fortsätter att inspirera dagens svenska landslagsspelare som nu gör redo för en ny mästerskapssäsong i USA. Berättelser om fotbollsfebern, Rålambshovsparkens folkfest och Thomas Ravellis legendariska straffräddning binder ihop generationer.

Sommaren 1994 blev en Landskampssommar för svensk fotboll då laget med spelare som Kennet Anderson, Martin Dahlin, Stefan Schwartz och Roger Ljung grep tag i svenska folkhjärtat.

Framgången medVM-brons i USA innebar en osläcklig fotbollsfeber som fortfarande präglar svensk fotbollskultur. Under turneringen noterades också tiotusentals fans som samlades i Rålambshovsparken i Stockholm för att välkomna laget efter deras återkomst, en scen som blev symbolisk för den nationella stoltheten. Många av dagens svenska VM-spelare har sedan tidigt inspirerats av denna episka sommaren.

Gabriel Gudmundsson, 27 år, inte ens född när bronset säkrades, beskriver 1994 års prestation som en benchmark för hans generation och uttrycker stort engagemang för att uppleva något liknande på ett kommande VM. Målvakten Kristoffer Nordfeldt, född 1989, är den enda i truppen som kan ha konkreta minnen från mästerskapet, även om Ken Sema föddes kort före turneringen. För Nordfeldt är den avgörande straffsparksläggningen mot Rumänien, där Thomas Ravelli räddade det avgörande skottet, det mestihågkomna ögonblicket.

Han kallar det för den största framgången efter VM-silver 1958 och en naturlig jämförelse för dagens lag. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf föddes mitt under VM-finalen mellan Brasilien och Italien 1994 och har således en personlig koppling till datumet. Han beskriver sin resa till USA för kommande VM som en cirkel som sluts, med extra betydelse eftersom det är hans sista VM. Nilsson Lindelöf har hört föräldrar och andra berätta om glädjen och folkfesten som följde med laget 1994.

Dokumentärer och bilder, som den ikoniska featuringen av Thomas Ravelli i Rålambshovsparken efter segern mot Bulgarien (4-0), håller minnet levande. Svenska folkets hyllning till laget under 1994 års sommaren, med Ravelli som en folklig hjälte, förtydligar varför denna period fortfarande resonerar starkt inom svensk fotboll





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