Spelarna i det svenska fotbollslandslaget finansierar på egen hand resor ochlogeringar för sina familjer under VM i USA/Mexiko, trots höga biljett- och livmedelskostnader.

Spelarna i det svenska fotbollslandslaget har under förberedelserna inför VMтация uttryckt oro för de höga kostnaderna för familjer och vänner som vill delta i mästerskapet.

Även om spelarna själva fått ett visst antal biljetter per match genom sitt avtal med Svenska Fotbollförbundet, innebär resan till och från USA/Mexiko samt hotell och mat på plats betydande utgifter. Många av spelarna finansierar därför besökarna på egen hand genom sin VM-bonus från förbundet. Mittbacken Isak Hien från Atalanta är en av dem som tar omkostningarna för sina nära och kära. Hans föräldrar, fru och dotter kommer på besök, och han förväntar sig ytterligare vänner.

Trots de höga kostnaderna framhåller han värdet av att uppleva evenemanget tillsammans med familjen. Likaså förrädsar lagkamraten Adam Lagerbielke att han sponsrar sin flickvän och närmaste familj. Eric Smith, en annan mittback, berättar att han kommer att spendera minst 100 000 kronor för att få besök av sin fru, barn och svärföräldrar.

Han påpekar att prissniffarna var kända tidigt och att det inte var en chock, men att han ändå anser det vara värt kostnaden för att ha familjen när sig under en lång turnering. Även back Daniel Nilsson Lindelöf kritiserar de extremt höga priserna på biljetter och flyg, och menar att fotboll ska vara tillgängligt för alla. Beskow fortsätter att analysera kostnaderna för fotbollsupplevelsen under ett VM





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