Svenska högerextrema organisationer samarbetar med våldsverkare från olika länder, deltar i våldsamma aktioner och sprider propaganda. Artikeln belyser nätverkens gränsöverskridande karaktär och de risker detta utgör.

Svenska högerextrema organisationer och nazistiska aktivklubbar samarbetar och utbyter erfarenheter med våld sverkare från en mängd olika länder. Denna samverkan inkluderar deltagande i våld samma aktioner och hämndattacker, exempelvis riktade mot politiska motståndare och meningsmotståndare, även utanför Sveriges gränser. Dessa aktiviteter sträcker sig över kontinenter och innefattar samarbete med grupper i länder som USA, Frankrike, Italien, Finland och Estland.

Aktivklubb Sverige, en av de mer framträdande aktörerna i den svenska högerextrema miljön, är känd för att demonstrera och träna tillsammans med likasinnade våldsverkare runtom i världen. Dessa internationella kontakter möjliggör utbyte av taktik, ideologi och resurser, vilket potentierar deras förmåga att agera och sprida sitt budskap. Flera incidenter belyser denna samverkan och dess konsekvenser, inklusive våldshandlingar och spridning av propaganda. En specifik incident som belyses är ett våldsamt övergrepp i Polen, där aktivister från Gdansk besökte Stockholm och enligt en källa misshandlade en 15-åring, filmade händelsen och spred videon. Detta understryker den gränsöverskridande karaktären av deras våld och deras förmåga att samverka för att uppnå sina mål. Parallellt med detta har det förekommit försök att stoppa utländska aktivister från att komma in i Sverige, vilket illustrerar myndigheternas ansträngningar att begränsa den internationella spridningen av högerextrem ideologi och våld. Denna dynamik skapar en komplex bild av en rörelse som både är gränsöverskridande och möter motstånd på nationell nivå. Det är viktigt att förstå dessa nätverk för att kunna motverka de risker som de utgör för demokratin och det öppna samhället.\En annan aspekt av denna utveckling är den ökande användningen av propaganda och iscensättning av våldsamma aktioner för att sprida sitt budskap och rekrytera nya anhängare. I USA har högerextrema grupper organiserat demonstrationer och manifestationer, där de hyllar avlidna profiler inom den extrema högern, inklusive Charlie Kirk. Dessa manifestationer, ofta med inslag av våld och hot, är ett sätt att visa styrka och samhörighet. Ett exempel på detta är när en stor grupp svartklädda, maskerade män marscherade genom gatorna i Huntington Beach, Los Angeles, bärande amerikanska och högerextrema fanor. De skrek slagord som hyllade Kirk och andra profiler, vilket visar hur de försöker skapa en kultur av våld och radikalisering. Dessa demonstrationer är noga iscensatta för att få uppmärksamhet och sprida sin ideologi. De använder sig av sociala medier och andra plattformar för att sprida sitt budskap och rekrytera nya anhängare. Denna strategiska användning av propaganda och våld är ett kännetecken för den högerextrema rörelsens tillväxt och makt. Det är också viktigt att notera att dessa aktioner ofta filmas och dokumenteras, vilket gör att rörelsen kan sprida sitt budskap vidare och använda materialet för att rekrytera nya medlemmar och öka sin synlighet.\Samarbetet mellan nationella och internationella högerextrema grupper är en komplex och utvecklande fråga. Denna utveckling utgör ett allvarligt hot mot demokratiska värderingar och det öppna samhället. Det internationella samarbetet möjliggör utbyte av resurser, taktik och ideologi, vilket ökar effekten av deras agerande. För att effektivt motverka denna utveckling krävs en förståelse för deras nätverk, strategier och mål. Det är viktigt att myndigheter, civilsamhället och allmänheten samarbetar för att övervaka och bekämpa högerextremism. Att avslöja och motverka deras våldsamma aktiviteter, propagandaspridning och rekrytering är avgörande för att skydda demokratin. Dessutom är det viktigt att identifiera och förstå de underliggande faktorerna som driver individer till högerextremism, såsom sociala och ekonomiska orättvisor. Genom att ta itu med dessa problem kan samhället skapa en motståndskraftigare miljö mot extrem ideologi. Det är också viktigt att utbilda allmänheten om högerextremismens faror och att främja kritiskt tänkande och media- och informationskunnighet. Slutligen är det viktigt att stärka det civila samhället och stödja organisationer som arbetar för att motverka högerextremism och främja demokrati och mänskliga rättigheter





