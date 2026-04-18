Hovets informationschef dementerar anklagelser om att kung Carl Gustaf vägrade skaka hand med Ukrainas president Zelenskyj. Hon beskriver den spridda videon som ett medvetet rysk försök att sprida desinformation och betona Sveriges ovillkorliga stöd till Ukraina.

En pinsam incident under kung Carl Gustafs besök i Ukraina har lett till anklagelser om rysk desinformation . En kort video som cirkulerade på sociala medier visade skenbart hur kungen vägrade att skaka hand med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utanför Potockipalatset i Lviv den 17 april. Detta fångade omedelbart uppmärksamhet och väckte frågor kring kungens agerande.

Hovets informationschef, Margareta Thorgren, har dock dementerat dessa anklagelser och beskriver det hela som ett medvetet försök från Rysslands sida att sprida falsk information. Thorgren betonar att videon endast visar en bråkdel av ett möte där handskakningar faktiskt ägde rum både före och efter den omtvistade sekvensen. 'De hade precis skakat hand innan klippet och även efter klippet skakade de hand igen', skriver hon i ett sms. Hon fortsätter med att förklara att besökets syfte var att tydligt visa Sveriges ovillkorliga stöd till Ukraina. Kungen har länge haft en önskan att besöka landet för att personligen uttrycka sitt stöd till det ukrainska folket och för att hedra president Zelenskyjs mod och ihärdighet i den pågående konflikten.

Thorgrens uttalande är en tydlig indikation på att hovet ser detta som en politisk handling riktad mot Sverige och dess allianser. Den ryska propagandan anklagas för att ta till desperata metoder när den verkliga situationen inte längre tjänar deras syften. Sveriges fasta ställningstagande och fortsatta stöd till Ukraina verkar ha satt Ryssland under press, vilket enligt Thorgren har lett till denna försök att förvränga sanningen och så split.

Hon uppmanar till att fortsätta det viktiga stödet till Ukraina och samtidigt vara vaksam mot den ryska desinformationen som sprids. Detta understryker vikten av att kritiskt granska information, särskilt i tider av geopolitiska spänningar och krig.

Det framgår tydligt att hovet anser att Ryssland medvetet manipulerar händelser för att skada Sveriges anseende och undergräva internationellt stöd för Ukraina. Kungens besök, som var tänkt att vara en symbol för solidaritet, har därmed blivit ett slagfält i informationskriget.

Thorgrens bestämda ordval, 'fel och fult', signalerar en djup oro över hur Ryssland agerar i den internationella informationssfären och hur de försöker vända händelser till sin egen fördel, oavsett sanningshalten. Det är en påminnelse om att informationskrigföring är en lika potent vapen som konventionella vapen i dagens värld, och att utländska aktörer aktivt arbetar för att underminera förtroendet för sina motståndare. Hovets tydliga ställningstagande kan ses som ett försök att försvara Sveriges integritet och dess engagemang för internationell rätt och solidaritet.

Genom att bemöta desinformationen direkt och med klarhet, syftar man till att förhindra att falska narrativ får fäste och påverkar den allmänna opinionen eller internationella relationer. Denna händelse belyser den komplexa diplomatiska miljö som länder som Sverige navigerar i, där även symboliska handlingar kan bli föremål för manipulation och politisk exploatering.

Detta är inte första gången Ryssland anklagas för att använda desinformation i syfte att påverka utrikespolitiska skeenden, och fallet med kungens besök i Ukraina visar återigen hur känsliga och strategiskt viktiga dessa informationskampanjer är





