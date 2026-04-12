Svenska Kustbevakningen stoppar bulkfartyg från Ryssland – misstänkt miljöbrott

Kustbevakningen har stoppat bulkfartyget Hui Yuan från Ryssland, misstänkt för att ha släppt ut kolrester i havet. Fartyget, på väg till Las Palmas, bordades av Kustbevakningen efter observationer från flyg. Åklagarmyndigheten utreder nu brott mot miljöbalken.

Bulkfartyg et Hui Yuan , som färdades från Ryssland med destination Las Palmas, stoppades av svenska Kustbevakningen under söndagsmorgonen. Händelsen inträffade efter att Kustbevakningen s flyg under lördagen observerat att fartyget släppte ut kolrester i havet. Vid åttatiden på söndagsmorgonen gick Kustbevakningen s besättning från patrullfartyget KBV 003 ombord på Hui Yuan , vilket skedde på uppdrag av Åklagarmyndigheten.

Misstanken är nu brott mot miljöbalken, vilket leder till en noggrann utredning av händelsen. Fartyget är registrerat i Panama och kommer senast från Ryssland. Dess destination var Las Palmas i Spanien. Hui Yuan är ett imponerande fartyg med en längd på 225 meter och en bredd på 32 meter, vilket understryker dess storlek och potentiella miljöpåverkan. Enligt information från webbplatsen Vessel Finder påbörjade Hui Yuan sin resa i Ust-Luga i Finska viken. Detta är en viktig pusselbit i att förstå fartygets rutt och de potentiella konsekvenserna av utsläppet.\Daniel Stenling, biträdande chef för Kustbevakningens operativa avdelning, betonar vikten av att upprätthålla ordning till sjöss i ett pressmeddelande. Han understryker att svenska myndigheter samarbetar för att öka sjösäkerheten och skydda miljön. Stenling klargör att Kustbevakningen agerar snabbt och beslutsamt vid misstanke om brott, och att de ingriper utifrån de rådande omständigheterna. Denna händelse är ett tydligt exempel på Kustbevakningens engagemang för att skydda marina ekosystem och säkerställa att internationella regler följs. Åklagarmyndigheten har nu inlett en förundersökning för att fastställa omfattningen av utsläppet och de potentiella överträdelserna av miljölagstiftningen. Denna process kommer att innebära en detaljerad granskning av bevis, inklusive observationer från flygplanet, analyser av vattenprover och inspektion av fartyget. Kustbevakningens insats visar på en proaktiv strategi för att förebygga och bekämpa miljöbrott till sjöss.\Detta är inte första gången Kustbevakningen misstänker miljöbrott. Tidigare har liknande incidenter inträffat, som den då Flora 1 släppte ut minst 2 000 liter olja utanför Ystad. I det fallet bedömdes det dock att det inte fanns tillräckliga bevis för åtal. Denna tidigare erfarenhet belyser utmaningarna med att utreda miljöbrott till sjöss och vikten av noggrann bevisinsamling. Kustbevakningens agerande i fallet med Hui Yuan visar på en fortsatt strävan efter att ställa ansvariga till svars för miljöförstöring. Utredningen kommer att avgöra om åtal ska väckas och vilka konsekvenser detta kan få för fartygets ägare och besättning. Händelsen understryker vikten av internationellt samarbete för att skydda haven och säkerställa en hållbar sjöfart. Samtidigt pågår diskussioner kring den så kallade ryska skuggflottan, men Kustbevakningen har ännu inte bekräftat om Hui Yuan ingår i den. Fartyget finns inte heller på Ukrainas sanktionslista, vilket gör utredningen ännu mer komplex





