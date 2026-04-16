Svenska kyrkans förre förtroendeman åtalad för miljontals kronor i förskingring i New York

En tidigare styrelseledamot i Svenska kyrkan i New York står inför rätta anklagad för att ha förskingrat cirka 35 miljoner kronor från församlingen. Mannen misstänks ha använt donationer för privata ändamål och riskfyllda investeringar under en sexårsperiod. Åklagaren anklagar honom för att ha utnyttjat sitt förtroende och manipulerat bokföringen för att dölja brotten.

En chockerande händelse har skakat Svenska kyrkan i New York, där en tidigare styrelseledamot nu står åtalad för grov förskingring . Enligt ett pressmeddelande från New Yorks justitieminister, Letitia James, rör det sig om en summa på omkring 35 miljoner svenska kronor som misstänks ha försvunnit från församlingen.

Den 45-årige mannen, som hade en framträdande roll i kyrkans styrelse och även agerade som finansiell rådgivare, anklagas för att systematiskt ha fört över betydande summor, över 3,8 miljoner amerikanska dollar, till konton som han själv kontrollerade. Misstankarna sträcker sig över en sexårsperiod, från år 2018 till slutet av 2024. Åklagaren menar att de förskingrade medlen har använts för att täcka mannens privata utgifter samt för att genomföra riskfyllda och spekulativa investeringar. Genom att inneha en central position inom församlingens finansiella styrning anses han ha utnyttjat det förtroende som anförtrotts honom för att begå ett omfattande bedrägeri. För att dölja sina handlingar uppges mannen ha förfalskat en rad finansiella dokument och manipulerat församlingens bokföring. Detta har lett till en djupgående utredning och nu ett åtal som kan få allvarliga konsekvenser för både den anklagade och församlingen. Bilden av den hängivne församlingsmedlemmen har ersatts av anklagelser om svek och brottslighet, vilket skapar oro och en känsla av otrygghet inom den svenska utlandskyrkan. Fallet belyser vikten av transparens och strikta kontroller inom religiösa och ideella organisationer, särskilt när det gäller hanteringen av stora donationer och finansiella medel. Att en person i en ledande position kan utnyttja sitt förtroende på detta sätt är ett hårt slag mot gemenskapen. Utredningen har varit omfattande och har krävt noggrann granskning av ekonomiska transaktioner och juridiska dokument. Församlingen i New York står nu inför en utmanande tid där man måste hantera de ekonomiska och emotionella konsekvenserna av detta svek, samtidigt som man arbetar för att återuppbygga förtroendet och säkerställa att liknande händelser inte inträffar igen. Åklagarmyndigheten betonar att den anklagade har rätt till en rättvis rättegång, men att bevisläget är starkt och att man kommer att driva fallet hårt för att skipa rättvisa. De resurser som förskingrats har troligtvis tagits från medel som avsedda för kyrkans viktiga verksamhet, vilket ytterligare understryker brottets allvarliga natur. Den här händelsen väcker också frågor om hur rekrytering och bakgrundskontroller av förtroendevalda sker inom svenska utlandsförsamlingar och om det finns behov av att skärpa dessa rutiner för att förhindra framtida missbruk av förtroendepositioner. Det långa tidsspannet för misstänkta brott tyder på en planerad och ihärdig strategi för att dölja den illegala verksamheten, vilket gör bevisinsamlingen komplex men också nödvändig för att säkerställa att alla förbrytelser uppdagas. Det rättsliga efterspelet förväntas bli utdraget och komma att följas noga, inte bara av svenska utlandskyrkan utan även av andra liknande organisationer som hanterar stora summor pengar och är beroende av allmänhetens förtroende





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Succédebut för Victor Eklund i New York Islanders – Assisterade direkt i NHL-matchenDen unga svenske forwarden Victor Eklund, även känd som "Mini-Fimpen", gjorde ett starkt intryck i sin NHL-debut för New York Islanders. Han assisterade till ett mål och fick mycket istid i matchen mot Carolina Hurricanes.

Svenska beachvolley-duo världsetta, Orbán ute ur EU-toppmöten, dödsfall efter brandEn svensk beachvolley-duo har blivit nya världsettor. Ungerns premiärminister Viktor Orbán kommer troligen inte att delta i fler EU-toppmöten. En kvinna i 70-årsåldern har avlidit efter en lägenhetsbrand.

BMW iX3 når svenska köpare – produktionen ökar för eftertraktad elbilBMW:s nya elbil iX3 har börjat levereras till de första kunderna i Sverige, samtidigt som pressbilar anländer för recensioner. Trots rykten om slutsålda exemplar för 2026 dementerar BMW Sverige och bekräftar att beställningar är öppna med leverans före årsskiftet. Norden prioriteras som marknad med ökad produktion för att möta den starka efterfrågan.

Prisdifferenser på svenska nöjesparker inför sommarenNöjesparker runt om i Sverige presenterar sina priser inför sommarsäsongen. Medan Astrid Lindgrens Värld höjer sina inträdespriser för 2026, väljer Skara Sommarland att sänka dem. Flera andra större parker väljer att behålla fjolårets prisnivåer trots ökade driftskostnader och generell inflation. Dynamisk prissättning används av Liseberg och Parks and Resorts, där priset varierar beroende på besöksdatum och bokningstidpunkt.

Kvinna hittades död i isvak 2015 – nu åtalas mannenEn 51-årig man åtalas för mord på en kvinna som hittades död i en isvak norr om Stockholm för elva år sedan.

Bagare anklagad för att ha stulit 35 miljoner från Svenska kyrkan i New YorkEn före detta förtroendevald inom Svenska kyrkan i New York, som även arbetade som bagare, misstänks för att ha förskingrat cirka 35 miljoner kronor från kyrkans donationer. Mannen har häktats och åtalats för förskingring och urkundsförfalskning. Åklagaren betonar vikten av att givares pengar används för kyrkans syften.

