Landslaget förbereder sig för VM genom att tränas i temperaturer på upp till 38 grader. Fokus ligger på att ge spelarna bästa möjliga förutsättningar inför mästerskapet.

Svenska landslaget förbereder sig för VM genom att tränas i temperaturer på upp till 38 grader. Förberedelser na inför mästerskapet är i full gång och fokus ligger på att ge spelarna bästa möjliga förutsättningar.

Landslaget kommer att ställas mot Tunisien i premiären och arbetar nu intensivt med allt från återhämtning och belastning till värmeanpassning och jetlag. Under torsdagens pressträff berättade landslagets performance manager Niklas Egnell hur arbetet ser ut bakom kulisserna inför mästerskapet. Egnell berättade att en stor del av arbetet handlar om att förbereda spelarna för klimatet som väntar under VM. - Vi individanpassar alla för att optimera förutsättningarna.

Vi jobbar med att acklimatisera oss med värmen. Dels jobbar vi med att cykla i klimatrummet på Bosön. Klimatrummet på Bosön har tidigare blivit känt genom långdistanslöparen Andreas Almgren och har ibland fått smeknamnet ”tortyrkammaren”. - Säg inte det högt.

Under gårdagen genomförde landslaget ett träningspass i rummet där temperaturen skruvades upp ordentligt. - Grabbarna gjorde ett pass där inne igår och jag tyckte inte att det lät som någon tortyrkammare. Vi pressade upp temperaturen till 38 grader där de cyklade i 30 minuter. Sverige spelar sin första VM-match på kvällen.

Match två och tre kommer däremot att spelas inomhus. Enligt Egnell finns då en garanti kring luftkonditionering och en temperatur på 22 grader inne på arenorna. - Sedan förra samlingen har vi följt honom väldigt noga, precis som alla andra. Vi har haft en jättegod kommunikation med alla klubbar, inklusive Liverpool. Vi gör allt för att optimera förutsättningarna





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Svenska Landslaget VM Temperaturer Förberedelser Återhämtning Belastning Värmeanpassning Jetlag

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sandberg tillbaka i landslaget – Blomqvist petasVM-kval mot Danmark och Italien väntar.

Read more »

Bogere uttagen i norska och svenska landslaget: 'Hon vill spela för Sverige' - SverigeCassandra Bogere har blivit uttagen i både Sveriges och Norges U23-landslag. Magnus Wikman menar att hon kommer ansluta till Sveriges samling. - Jag har pratat med henne flera gånger och hon vill spela för Sverige, säger U23-förbundskaptenen till Fotbollskanalen.

Read more »

Sara Hector trea i världscupen - landslaget öppnar för egna sponsorer på dressarnaAlpinstjärnan Sara Hector slutade trea i totala världscupen. Samtidigt överväger landslagschefen Per Jonsson att låta åkarna använda egna sponsorer på tävlingsdräkten för att hantera budgetproblem.

Read more »

Svenska landslaget förbereder sig inför VM med nära kvartal och spelupprepningarSvenska landslaget har samlats inför VM-förlägret och tränar intensivt under nästa veckas begränsade tid. Förbundskaptenen betonar vikten av att anpassa spelen efter spelarnas individuella situationer och planerar att låta bästa spelare på banan, medan matcherna mot Norge och Grekland samt VM-läget mot Tunisien närmar sig.

Read more »