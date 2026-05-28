Svenska landslaget förbereder sig för VM i Dallas med hjälp av medicinska specialister. De arbetar med att acklimatisera spelarna till den höga temperaturen och luftfuktigheten som råder i Dallas.

Det medicinska teamet övervakar hur mycket vätska spelarna gör av med och kontrollerar saliv, svett och vikt. Målsättningen är att se till att spelarna svettas lite mer och att de gör av med lite mindre av vissa salter. Detta ska hjälpa dem att bli av med värmen och minska effekten av den. Landslaget gör sin första träning i Frisco den 7 juni och träningsstarten är runt 10 på förmiddagarna.

De försöker lägga träningarna så tidigt som möjligt för att undvika den höga temperaturen mellan 12 och 18. De använder olika tekniker för att minska effekten av värmen, som att använda is i vattenflaskor, slush, kalla eller isade handdukar och sprayflaskor. De ser även över möjligheten att använda isvästar och ispåsar. Jonas Werner, som är medicinskt ansvarig för landslaget, påpekar att träning och spel i dallrande hetta inte bara är fysiologiskt negativt, utan även påverkar prestationen.

Han menar att musklerna fungerar bättre, men att man blir mindre explosiv och snabb. Detta kommer att bli tydligare i slutet av matchen. De ser dock matchen i Monterrey som hanterbar utifrån värmeperspektivet, eftersom den spelas på kvällen och inte är lika varm som på dagen. Arenan ligger på 495 meters höjd, vilket gör att pulsen slår några slag extra i minuten och bollen kan bete sig lite annorlunda.

Nio specialister på områdena medicin, prestation och idrottspsykologi ingår i den svenska VM-truppen och leds av Jonas Werner, som är ortoped på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och har varit knuten till landslaget sedan 2020. De arbetar med att förbereda landslaget för VM och hjälpa dem att klara den höga temperaturen och luftfuktigheten i Dallas





