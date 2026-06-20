Svenska landslaget är extra taggade inför den kommande matchen mot Nederländerna efter 5-1-segern mot Tunisien. Målvakten Kristoffer Nordfeldt säger att det känns som att VM börjat på riktigt och att det är fantastiskt med alla bilder man fick till sig efter matchen.

Svenska landslaget gläds över den hysteri som 5-1-segern mot Tunisien lett fram till. Målvakten Kristoffer Nordfeldt säger att det känns som att VM börjat på riktigt och att det är fantastiskt med alla bilder man fick till sig efter matchen.

Detta har lett till att svenska folket är extra taggade inför den kommande matchen mot Nederländerna. Det är en bra tid för svenska folket att kolla på fotboll och många förväntar sig en folkfest. Celtic-spelaren Benjamin Nygren säger att det är hur fett som helst och att alla där hemma i Sverige måste vara hur taggade som helst. Det ska bli hur roligt som helst och han ser fram emot det väldigt mycket.

Det blir en riktigt nice dag inför den kommande matchen. Det är väldigt fint, speciellt efter matchen, då man kollade på många videos och så. Det var nice att se hur mycket fotboll och VM betyder för svenska folket. Inför den andra matchen mot Nederländerna har svenska landslaget sett lite bilder från Stockholm och det verkar ha varit ett bra drag.

De uttrycker stor glädje över den hysteri som 5-1-segern mot Tunisien lett fram till. Det är en otrolig ära att få ge det till alla där hemma och förhoppningsvis får de göra det fler gånger i sommar. Redan klockan 15.30 inleds uppladdningen inför Nederländerna-matchen på TV4 Play. Då kan du se ett specialavsnitt av Bollklubben





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Svenska Landslaget 5-1-Segern Tunisien VM Nederländerna

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