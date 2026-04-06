Svenska Maja Nylén Persson Matchhjälte i Historisk PWHL-Match med Publikrekord

Maja Nylén Persson avgjorde matchen när New York Sirens besegrade Seattle Torrent på Madison Square Garden. Matchen slog publikrekord för PWHL i USA och hyllades som en milstolpe för damhockeyn.

Foto: BRUCE BENNETT\Den svenska OS-spelaren Maja Nylén Persson blev matchhjälte när hennes lag, New York Sirens , besegrade Seattle Torrent med 2–1 i en historisk match på Madison Square Garden . Inför en fullsatt arena med 18 006 åskådare sattes ett nytt publikrekord för en match i den professionella damishockeyligan PWHL i USA. Detta var inte bara en seger för Sirens, utan en triumf för damhockeyn som helhet, då den visade på en otrolig tillväxt och publikens engagemang.

Den ikoniska arenan bidrog till en storslagen atmosfär, vilket gjorde kvällen till något alldeles extra. Den avgörande straffen från Nylén Persson blev en symbol för den spänning och det engagemang som präglade hela matchen. Stämningen i Madison Square Garden var elektrisk, och spelarna själva var överväldigade av stödet. Efter matchen uttryckte Sirens spelare sin tacksamhet över det massiva stödet, och betonade betydelsen av att få spela inför en sådan stor publik. De lyfte fram hur viktigt det var för damhockeyns utveckling att så många människor slöt upp för att stötta dem.\Seattle Torrents lagkapten, Hilary Knight, som själv har en imponerande meritlista med bland annat OS-guld och VM-guld, lyfte fram betydelsen av matchen för damhockeyn. Knight betonade att det var en exceptionell upplevelse att vara en del av en match som sätter ett nytt publikrekord. Hon underströk hur viktigt det är att damhockeyn fortsätter att växa och få erkännande. Knight har haft en lång och framgångsrik karriär för USA:s landslag, med prestationer som sträcker sig tillbaka till 2006. Hennes bidrag till damhockeyn är obestridligt, och hennes perspektiv gav ytterligare tyngd åt betydelsen av den historiska matchen. Knight påpekade också hur viktigt det är att damhockeyn får mer uppmärksamhet och att det bidrar till att inspirera unga flickor och kvinnor att satsa på sporten.\Det bör noteras att det nya publikrekordet på 18 006 åskådare gäller för en match i USA. Det totala PWHL-rekordet innehas fortfarande av det kanadensiska mötet mellan Montreal och Toronto, som spelades i april 2024 och lockade 21 105 åskådare. Evenemanget i Madison Square Garden var ett tydligt bevis på damhockeyns växande popularitet och det ökande intresset för sporten i USA. Det var ett kvitto på det hårda arbete som ligans spelare, lag och organisationer har lagt ner för att bygga upp intresset och engagemanget. Den historiska kvällen blev ett viktigt steg framåt för damhockeyn, och markerar en lovande framtid för sporten. Matchen visade att damhockeyn kan locka stora publikskaror och generera en otrolig atmosfär, vilket är avgörande för sportens fortsatta utveckling och expansion. SVT:s nyheter strävar efter saklighet och opartiskhet. Vårt mål är att publicera sanna och relevanta nyheter. I akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet





