Svenska mäns tråkiga klädsel - en framgångshistoria?

Sven Holmberg reflekterar över den svenska mannens stil och hur den historiskt har skyddat deras samhällsposition. Genom personliga erfarenheter och kulturella jämförelser undersöks mötet mellan minimalistisk funktion och stolt estetik, och varför utmaningar som Harry Styles står för är svåra att ta på allvar i vissa kretsar.

Harry Styles under Grammisgalan tidigare i år. Släng på mig Harry Styles klädset och skicka ner mig till Sölvesborg och både man som kvinna kommer tro att jag är utsatt för svensexa, skriver Sven Holmberg.

Bild: Chris Pizzello /AP/TTJag blev kallad trädgårdsmästaren i flera år efter att ha dykt upp i en illgrön skjorta till en fotbollsmatch. I dag tror jag att den historien säger något viktigt om varför svenska män Klär sig utan stil, skriver Sven Holmberg. En gång blev jag häcklad när jag dök upp i en illgrön skjorta innan en match mot Eslöv. Efter det kallade de mig trädgårdsmästaren i flera år.

Bara den förre MFF-spelaren Brune Tavell fick ta ut svängarna något. Han kunde glida in med en välsittande kostym utan att få hånfulla kommentarer. Detta gav rummet en given ordning. Nu i efterhand förstår jag den illgröna skjortans roll för den svenska mannens stil och samhällsposition.

Det har pågått en debatt om att svenska män klär sig dåligt, tråkigt och enbart för den manliga blicken. En nedtonad klädsel skapar bättre förutsättningar för att en personsDetta har även gällt för svenska män i gemen. I jeans och t-shirt har de gått runt och existerat utan att riskera sin position. I jeans och t-shirt har de startat familjer, blivit lyssnade på, spelat golf och fått löneförhöjningar.

Detta enligt överenskommelsen gjord mellan männen i t-shirt och jeans om att i stället konkurrera på den eftersträvansvärda marknaden lön, generell prestation och På spåret. Den rigida och simpla estetiken har med andra ord tjänat de svenska männen väl. Om man sett den svenska landslagstruppen i fotboll anlända till sina samlingar någon gång vet man att det är mjukisar och t-shirt som gäller. Italienare och fransmän däremot.

Deras ankomst är en modevisning och de kommer till VM i utstyrslar från luxuösa modemärken. Det finns rotat i deras kultur. Internationellt är svenskar kända för sin minimalistiska och precis lagom nedtonade stil. Vi har löst det smart.

Bara fokuserat på tråkiga färger, funktion och någorlunda kvalité. Det var väl ungefär så klädmärketnär de lanserade sina basplagg för tio år sen. Nu går Asket-männen runt på våra gator med mallig uppsyn, som om de uppfunnit hjulet. Svenska män klär sig nämligen utifrån minsta motståndets lag.

Både kvinnor och queer-rörelsen har använt estetik och mode för att utmana normer och stela könsroller. Dessa grupper har gått i bräschen genom att uttrycka sin identitet och synliggöra erfarenheter. Av samma skäl ser vi unga hiphop-artister i orten klä sig i superdyr design. Det är där begäret finns.

Förtryck skapar subkulturer och behov för att uttrycka sig. Det är därför svenska män reagerar på estetik. Varför krångla till det om du har en uppburen plats i näringskedjan dressad enligt Askets färgskala? Till skillnad från högermännen handlar det inte omMen att underkänna den svenska mannens stil utifrån att han klär sig för den manliga blicken och är dålig på estetik är förenklat.

Harry Styles nämns som exempel. Den tanken tror jag grundar sig i ett snävt innerstadsperspektiv. Släng på mig Harry Styles klädset och skicka ner mig till Sölvesborg och både man som kvinna kommer tro att jag är utsatt för svensexa. Kanske är högermannens tajta kostymer något för den manliga blicken men jag tror att, om jag ska vara ärlig, att de flesta, män som kvinnor, föredrar Asket-mannen, Ladies Night och Kalle Wahlström framför sprakande estetik.

För det är den ordningen vi kan. Det räcker nämligen inte med en liberal kontext för att kunna klä sig fritt. Att ha en stil kräver kunskap, tid och pengar. Nörderiet som präglar modevärlden som subkultur kommer med en elitistisk blick som gör att vågade klädval och att ha en estetik inte nödvändigtvis fungerar i stilmedvetna kretsar heller.

Enligt kulturskribenten Kristofer Anderson är det just sådant man skulle haJag tycker inte heller om snäva mansideal. Men att underkänna den svenska mannens stil utifrån att han klär sig för den manliga blicken och är dålig på estetik är förenklat. De flesta män, och ja, kanske de flesta generellt, vill egentligen lägga tiden på något annat än sitt utseende. Det var det de egentligen sa till mig när jag kom med min illgröna skjorta.

Du riskerar vår position. Förstör inte detta. Svenska män har tjänat på att klä sig tråkigt i årtionden





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Svensk Mans Stil Asketism Harry Styles Mode Och Könsroller Sociala Normer

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