Svenska nyheter: Polisjakter, olyckor och internationella händelser

Sammanfattning av dagens nyheter: Polisens jakter i Nynäshamn, en bilolycka med barn i Västerås, arbetsplatsolycka med ko i Örebro, gödselförsening i Örebro län, Zelenskyjs varning om rysk attack, prinsessan Ingrid Alexandras hemkomst, korrespondentmiddag i Washington, narkotikabrott i Karlstad, misstänkt mord i Örebro, dödsolycka i Lidköping, larm på Dramaten och potentiell explosion i Sundsvall.

Polis en har förföljt en bil i Nynäshamn på grund av ett misstänkt grovt brott. Under jakten fick bilen sladd och två personer skadades. Båda har transporterats till sjukhus med ambulans.

Väg 73, där jakten ägde rum, har stängts av för trafiken. I ett annat incident i Västerås har ett barn i 10-årsåldern krockat med en bil och har förts till sjukhus. Barnets skadeläge är oklart och polisen inleder en utredning. På en arbetsplats har en man skadats efter att ha blivit sparkad av en ko.

Olyckan har klassificerats som en arbetsplatsolycka och mannen skadas inte allvarligt. I Örebro län har ett fordon felaktigt tappat ut gödsel på en längre sträcka längs länsväg 517 norr om Aksersund. Trafikverket har utfärdat en halkvarning som förväntas bestå under kvällen. Ukraines president Volodymyr Zelenskyj har varnat för en potentiell ny omfattande rysk attack.

Enligt underrättelseinformation kan en stor attack ske under natten. Detta skulle innebära två dagar i rad med storskaliga attacker. I går drabbades Kiev, Dnipro och andra städer av 70 robotar och över 650 drönare. Attacken resulterade i 130 skadade och 22 döda, inklusive två barn.

Norska prinsessan Ingrid Alexandra har återvänt till Norge från sina studier i Australien för att vara hos sin mor, kronprinsessan Mette-Marit, som lider av lungfibros och vars tillstånd har förvärrats. Mette-Marit får regelbundet syrgas. Sonens, Marius Borg Høiby, rättegång väntas den 15 juni. I Washington planeras den traditionella korrespondentmiddagen att hållas på nytt efter att ha avbrutits av ett skottlossning där ingen skadades och en gärningsman greps för misstänkt mordförsök på presidenten.

President Donald Trump meddelar att middagen kommer att genomföras igen som tecken på styrka och han kommer att hålla ett tal. En efterlyst person har omhändertagits i Karlstad och är nu misstänkt för narkotikabrott. Polisen hittade narkotika vid omhändertagandet och har inlett en utredning. I Örebro har en kvinna hittats död och en man har gripits och anhållits för misstänkt mord.

Polisen har gjort beslag och genomfört dörrknackning på den misstänkta brottsplatsen. En man i 30-årsåldern har omkommit i en frontalkrock mellan en personbil och en lastbil i Lidköping. Lastbilsföraren, 45 år, fördes till sjukhus. Båda fordon har tagits i beslag för teknisk undersökning.

På Dramaten i Stockholm har den lilla scenen utrymts efter att ett automatlarm utlöstes på grund av damm Ingen brand upptäcktes och räddningstjänsten kommer att lämna platsen. I Sundsvall har räddningstjänsten svarat på ett larm om en potentiell explosion utanför Stadsbiblioteket. En person har observerat ett rektangulärt föremål med batterier och sladdar. En stor mängd blåljusresurser är på plats för att hantera situationen





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