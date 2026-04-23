Svenska organisationer måste skynda på AI-arbetet – regulatoriska sandlådor kräver förberedelse

IT-ledare i svenska organisationer står inför en akut verklighet när det gäller AI-implementering. Regulatoriska sandlådor erbjuder en möjlighet till innovation, men kräver betydande förberedelser inom data, säkerhet och styrning, enligt Vivictas AI-chef Wenche Karlstad.

Utvecklingen inom artificiell intelligens, AI, sker i en rasande takt. Medan den internationella utvecklingen och strategiska arbetet på EU-nivå fortskrider i en relativt långsam och genomtänkt takt, står IT-ledare inom svenska organisationer inför en betydligt mer omedelbar och pressande verklighet.

AI-strategier måste inte bara formuleras utan också implementeras i den dagliga verksamheten, vilket kräver en acceleration av innovationen. Samtidigt är det av yttersta vikt att dataskydd, säkerhet och efterlevnad av regelverk prioriteras högt. Wenche Karlstad, AI-chef på konsultbolaget Vivicta, understryker att riskerna och komplexiteten ökar, men att möjligheterna tillväxer ännu mer. För att svenska organisationer ska kunna dra nytta av AI-revolutionen krävs en proaktiv och strategisk inställning.

En central del av den svenska AI-strategin är införandet av så kallade regulatoriska sandlådor. Dessa kontrollerade testmiljöer möjliggör för företag och myndigheter att i samarbete med tillsynsmyndigheter utveckla, utvärdera och skala nya AI-tillämpningar. Syftet är att främja innovation i en trygg, rättssäker och framtidssäker miljö. Karlstad betonar dock att sandlådor inte är en plats för experiment utan kräver en hög grad av mognad hos organisationerna som deltar.

Detta inkluderar tydliga datamodeller, fullständig spårbarhet, robust riskhantering, en säkerhetsarkitektur, en klar ansvarsfördelning och noggrann dokumentation. Hon menar att svenska organisationer borde se detta som en unik möjlighet, men att få är fullt förberedda att utnyttja den. Det är organisationernas ansvar att bygga upp den nödvändiga infrastrukturen och kompetensen innan de engagerar sig i sandlådorna, eftersom innovationen inte kommer att ske om grunden inte är på plats.

För att CIO:er ska kunna leda utvecklingen krävs tre grundläggande element: en innovationskapacitet som kan hantera testning, en styrning som driver innovation och datakvalitet samt datasuveränitet som strategiska tillgångar. Organisationer behöver även tekniska miljöer som tillåter AI-utveckling utan att påverka kritisk infrastruktur eller affärsprocesser. Styrningen måste skifta från enbart regelverk till praktiska arbetssätt. Data måste vara korrekt, klassificerad, spårbar och säker för delning – det är själva bränslet i sandlådorna och avgörande för både tillträde och skalbarhet.

Karlstad framhåller att regulatoriska sandlådor kommer att vara en av de viktigaste drivkrafterna för AI-utveckling i Sverige, men att de inte erbjuder några genvägar för de som inte har gjort sin hemläxa. Tvärtom kommer de att avslöja vilka organisationer som har de strukturer som krävs för att lyckas i framtiden.

För att Sverige ska inta en ledande position inom AI i Europa räcker det inte med ambitiösa strategier – det krävs konkreta investeringar i arkitektur, data, kompetens och styrning från IT-cheferna. Sandlådorna representerar en chans att ta ledningen, men endast för de organisationer som är redo.

Det mest strategiska beslutet organisationer kan ta i år är att börja bygga sin "sandbox readiness", eftersom det är de som kombinerar snabb innovation med kontroll och kvalitet som kommer att skapa affärsvärde och bli morgondagens ledare.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rapport: Därför flyr svenska startupsTrenden att svenska tillväxtbolag förlägger sin hemvist i USA tilltar, vilket illustreras av AI-bolag som Lovable. Enligt ny EU-statistik ligger den svenska bolagsmigrationen på 2,6 procent. En vanlig orsak uppges vara tryck från utländska investerare.

Read more »

Svenska medier förbereder stämning mot MetaMedieorganisationen Utgivarna förbereder en civilrättslig stämning mot Meta Platforms på grund av bluffannonser där kända medieprofiler utnyttjas i bedrägerier, rapporterar SVT.

Read more »

ANNONS: Allt fler vill säkra sin data i svenska moln – On1Call har lösningenMånga svenska företag ser nu över var deras data lagras och vem som i praktiken har tillgång till den. Hos On1Call märks ett tydligt skifte: efterfrågan kommer inte längre bara från samhällskritiska verksamheter. – Många vill ha möjligheten att kunna lämna sina amerikanska molnleverantörer.

Read more »

Anders Carlberg: Utan Israel skulle svenska judenheten hamna i krisAnders Carlberg argumenterar för att Israels existens är central för den svenska judenhetens identitet. Han kritiserar synagogor i USA som öppet visar sitt stöd för Israel, då det kan öka risken för antisemitiska attacker. Artikeln diskuterar även den israeliska fredsrörelsen och reaktionen på kriget i Mellanöstern.

Read more »

Svenska nyhetssvepet: Sport, politik och kriminalitet i fokusEn genomgång av aktuella händelser i Sverige, inklusive Fifas böter mot SvFF, Miljöpartiets ekonomiska förslag, brottslighet i flera städer och den infekterade debatten kring Eurovision.

Read more »

Trump pressar Fed inför räntebeslut samtidigt som svenska börsbolag genomgår turbulensDonald Trump ställer krav på Fed-nominerade Kevin Warsh om räntesänkningar. Samtidigt rapporteras det om nyemissioner hos Magle Group och Igrene samt kostnadsproblem för Grangex.

Read more »