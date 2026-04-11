Svenska sparare tar ut pengar från aktiefonder – oron på börsen påverkar

Oro på börsen får svenska sparare att agera. Under mars sålde svenskar aktiefonder för 18,6 miljarder kronor, en utveckling som visar en ökad riskaversion. Fondbolagens förening betonar vikten av långsiktigt sparande.

Den senaste tidens turbulens på börsen har fått fler svenska sparare att agera. Under mars månad registrerades ett betydande utflöde från aktiefonder, vilket indikerar en förändring i spararnas beteende. Enligt statistik från Fondbolagens förening sålde svenska sparare aktiefonder för imponerande 18,6 miljarder kronor. Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening, noterar att även om utflödet är märkbart är det inte exceptionellt dramatiskt.

Han menar att utvecklingen delvis kan kopplas till den globala oron och de betydande börsfallen som observerades under mars. En intressant observation är att en del av kapitalet, cirka åtta miljarder kronor, har flyttats till räntefonder, som generellt sett anses ha lägre risk. Denna förflyttning tyder på en ökad riskaversion bland spararna och en strävan efter tryggare investeringar i en osäker ekonomisk miljö. Samtidigt understryker Hård att denna uttagsmängd endast representerar 0,3 procent av det totala kapitalet i svenska spararnas aktiefonder. Det tyder på att majoriteten av spararna bibehåller sina positioner trots börsoron, vilket är en strategi som Hård anser vara klok. Han påpekar att försök att tajma marknaden genom att sälja vid nedgång och köpa vid uppgång är en utmanande och riskfylld strategi, speciellt för småsparare. \Hård betonar vikten av att förhålla sig lugn inför börsoron och att ha en långsiktig sparhorisont. Han framhåller att investeringar i aktier och aktiefonder bör betraktas som långsiktiga åtaganden, med medel som inte behöver vara tillgängliga på kort sikt. För den långsiktiga spararen, menar han, har tillfälliga perioder av turbulens minimal påverkan på den totala avkastningen. Därför är det klokaste för de flesta att fortsätta med sitt sparande och inte låta sig påverkas av kortsiktiga fluktuationer på marknaden. Denna strategi bygger på principen att marknaden på lång sikt tenderar att stiga, och att försöka förutsäga kortsiktiga rörelser är både svårt och riskabelt. Hård understryker också betydelsen av att ha en genomtänkt investeringsstrategi från början, vilket innebär att man väljer investeringar som passar ens riskprofil och ekonomiska mål. En välplanerad strategi, kombinerat med tålamod, ökar sannolikheten för framgång på lång sikt. Denna syn på sparande betonar att det viktigaste är att hålla fast vid sin plan och inte fatta förhastade beslut baserat på kortsiktiga marknadsrörelser. \I ett landskap präglat av ekonomisk osäkerhet och fluktuationer på finansmarknaderna, är det viktigt att betrakta dessa händelser med en balanserad syn. Medan utflödet från aktiefonder indikerar en viss oro bland spararna, är det viktigt att sätta detta i perspektiv. De flesta svenska sparare väljer att behålla sina investeringar, vilket speglar en förståelse för långsiktiga investeringars potential och en motståndskraft mot kortsiktiga marknadsrörelser. Fondbolagens föreningens råd understryker vikten av att bibehålla en långsiktig strategi och inte låta sig påverkas av panikförsäljningar. Att undvika känslomässiga beslut och hålla fast vid en välplanerad investeringsplan är nyckeln till framgång på lång sikt. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att börsen historiskt sett har visat en positiv utveckling över tid, trots tillfälliga perioder av nedgång. Därför är tålamod och disciplin viktiga egenskaper för den långsiktiga spararen. Att söka professionell rådgivning kan också vara en värdefull resurs för att navigera på komplexa finansmarknader och fatta välgrundade investeringsbeslut. SVT Nyheter strävar efter att leverera nyheter präglade av saklighet och opartiskhet, vilket innebär att informationen baseras på fakta som är verifierade och relevanta. I situationer där fakta är svåra att bekräfta, är målet att förmedla vad som är känt och vad som inte är känt





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aktiefonder Börsen Sparande Räntefonder Investeringar

United States Latest News, United States Headlines

