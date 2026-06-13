Svenska supportrar i Monterrey: Full stämning före VM-premiär mot Tunisien

Svenska fans har samlats i Monterrey inför Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Supportrar som Johan Bengtsson och Joakim Nielsen delar sina förväntningar medan Gula Väggen arrangerar fest på en mexikansk ölträdgård. Även lokala mexikaner visar intresse för svenska fans.

Svenska supportrar har samlats i Monterrey för att fira VM-premiären där Sverige möter Tunisien. Bland dem är Johan Bengtsson från Helsingborg som rest med sin 14-åriga dotter Amanda Nilsson.

Det är deras första VM-resa, tidigt var de mer intresserade av att se Manchester United i England. Bengtsson är optimistisk men samtidigt realistisk inför matchen. Han hoppas på en seger med 1-0, men uttrycker oro för landslagets försvar som inte längre är lika stabilt som tidigare. - Grunden i landslaget är borta, säger han.

Supporterföreningen Gula Väggen har arrangerat en uppladdningsfest på den mexikanska ölträdgården Foro Urbano. Där kan man möta fans i containrar inredda barer. Festen erbjuder fri bar fram till midnatt för 350 kronor. Andreas Richt, grundare av Gula Väggen, ses som en av arrangörerna.

Han är övertygad om att Sverige är favoriter mot Tunisien, trots att Tunisien gått obesegrat genom kvalet. Richt drömmer om en målrik match på 3-2 och menar att backlinjen måste hålla ihop. - När jag tänker på Taha Alis inhopp mot Grekland får jag gåshud, säger han. Intresse för premieresten är stort både bland svenska och mexikanska supportrar.

För värdstaden Monterrey är matchen stadens första i VM och kommunen har satt upp skyltar på svenska längs vägen till arenan. En tittare som Carla Salinas besöker festen efter att ha uppskattat svenska fans under VM 2018 i Ryssland. Hon ogillar inte möjligheten att Sverige kan dra sig vidare även om de förlorar första matchen. Richt tror också att Holland inte är så starka som påstås och att Japan kan bli överraskande.

Joakim Nielsen från Eskilstuna som också är på plats vill se en vinst i premiären - han menar en förlust skulle döva SVM-engagemanget för honom. För honom är det första VM-match i Mexiko en förmån tack vare det "rådande världsläget", vilket gör honom osvenska att resa till USA för senare matcher. Sammanfattningsvis är stämningen upptimrad och trots vissa farhågor om försvaret ser många svenska fans en ljus scen framför sig i Monterrey





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