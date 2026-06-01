Svenska transaktionsmarknaden håller emot trots geopolitisk osäkerhet

Setterwalls Executive Partner Henrik Kjellander beskriver den svenska transaktionsmarknaden som hållande emot trots geopolitisk osäkerhet. Han menar att Stockholm och affärsklimatet där är väldigt bra i jämförelse med resten av Europa. Kjellander bekräftar också en bild som många aktörer på marknaden delar: en del affärer som var planerade till det andra kvartalet har förskjutits framåt i tiden.

Trots ett geopolitiskt osäkert klimat håller den svenska transaktionsmarknaden emot bättre än stora delar av övriga Europa. Det menar Henrik Kjellander , Executive Partner på Setterwalls , som nyligen utsågs till Sweden Law Firm of the Year i Sverige av Chambers Europe Awards 2026.

Det är fortfarande ryckigt på grund av den geopolitiska delen. Men Stockholm och affärsklimatet där är ändå väldigt bra i jämförelse med om man tittar på resten av Europa. Stockholm har sitt eget mikroklimat, säger Henrik Kjellander. Det är en bild han känner igen från samtal med byråkollegor runt om i Europa.

Oavsett om det är London eller kontinenten beskriver de flesta samma sak: osäkerheten är påtaglig, men Sverige klarar sig relativt väl. Setterwalls utsågs nyligen till Sweden Law Firm of the Year vid Chambers Europe Awards 2026, ett av den europeiska advokatbranschens mest prestigefyllda pris. Chambers granskning är noggrann: byråerna lämnar in ett omfattande underlag, referenser intervjuas och branschkollegor tillfrågas. Kjellander beskriver processen som både krävande och tidskrävande.

Vi är otroligt stolta och glada. Det är verkligen en kvalitetsstämpel, och den är särskilt viktig för utländska klienter och advokater som inte känner den svenska marknaden lika väl, säger han. Branschrapporten för våren 2026 uppgick Setterwalls tillväxt till nio procent, klart över branschsnittet. Årets Chambers-ranking är också byråns starkaste hittills, med 15 rankade verksamhetsområden, fem Band 1-rankningar och 36 individuellt rankade jurister.

Vi är särskilt tacksamma för alla klienter och kollegor som tagit sig tid att ge Chambers sådan utmärkt återkoppling. Det är ett kvitto på det förtroende våra klienter visar oss och den dedikation som våra medarbetare lägger ned, säger Kjellander. Börsnoteringen av Silex följdes av en stark kursutveckling, något han menar kan bana väg för en bredare noteringsvåg på den svenska marknaden.

Han noterar också en intressant trend där bolag väljer att sälja ut en mindre andel vid notering, snarare än att göra en traditionell större utförsäljning direkt. Samtidigt pekar han på att tre stora IPO:er är på väg i USA, däribland uppgifter om en kommande notering av SpaceX till en värdering på omkring 2 000 miljarder dollar, som ett tecken på att det globala noteringsklimatet är på uppgång.

Dock påpekar han att mycket kapital som sugs upp av stora noteringar i USA kan minska tillgången för mindre marknader. Framgångsrika noteringar med god kursutveckling krattar för en noteringsvåg i Sverige. Men det är klart att det också behöver vägas in hur kapitalet fördelas globalt, säger han. På M&A-sidan är det framför allt private equity-aktörerna som håller aktiviteten uppe.

Kjellander beskriver PE som en stark och växande kraft på den svenska marknaden under lång tid, och menar att segmentet fortsätter att vara en av de viktigaste drivkrafterna bakom transaktionsvolymen. Utöver inhemska aktörer ser han också ett tydligt intresse från utländska köpare, både nordiska och bredare internationella, för svenska tillgångar. Sverige är attraktivt. Det är både interna PE-spelare och utländska köpare som är aktiva.

Det behöver inte bara vara stora amerikanska aktörer, utan det kan lika gärna vara på nordisk nivå, säger han. Han tillägger att svenska bolag och PE-aktörer också förvärvar utomlands, även om det området ligger något utanför hans dagliga arbete. Kjellander bekräftar en bild som många aktörer på marknaden delar: en del affärer som var planerade till det andra kvartalet har förskjutits framåt i tiden, som en direkt följd av den geopolitiska osäkerheten. Det är ett globalt fenomen.

Alla säger precis likadant, konstaterar han. Han är dock noga med att påpeka att marknaden kan vända snabbt, i båda riktningarna. De senaste åren har visat hur snabbt förutsättningarna kan förändras, och Kjellander understryker vikten av att inte dra för långtgående slutsatser om framtiden utifrån nuläget. Trots osäkerheten summerar Kjellander året som helhet positivt för Setterwalls del, och ser med optimism på resten av 2026.

Svenska företag har ett växande gap mellan hur deras juridiska behov ser ut och hur stödet faktiskt fungerar i praktiken. Det visar en ny undersökning genomförd av Norstat på uppdrag av affärsjuridiska byrån Synch. Undersökningen, som genomförts via telefonintervjuer med 100 beslutsfattare i svenska bolag, VD:ar, CFO:er och bolagsjurister i små till medelstora företag samt ... Den amerikanska advokatbyrån Kirkland & Ellis ska lägga 500 miljoner dollar på att bygga en egen AI-plattform.

Nu växlas kapprustningen kring artificiell intelligens i juridikbranschen upp ytterligare. Kirkland & Ellis, som själv uppgav en omsättning på 10,6 miljarder dollar förra året, ska investera pengarna under de kommande tre till fyra åren. Notan inleds med 100 ... I en tid då allt fler ifrågasätter beroendet av amerikanska molntjänster lanseras nu en juridisk AI-plattform byggd helt på europeisk infrastruktur





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