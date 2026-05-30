Svenska valresultat 2026: Ingen riktig vinnare

Efter valet 2026 är det ingen riktig vinnare. Sossarna har åkt ned mot 30 procent, och miljöpartiet och vänsterpartiet har gjort bra val men får inte stöd. Det är nu regeringen försöker tillträda med ett nytt politiskt avtal som är högerlutande.

Det är nu den regering försöker tillträda som det skissades på i hemlighet i juni 2026, då Centerpartister och Socialdemokrater helt plötsligt började ses på gemensamma bilder.

Men - invänder säkert någon - socialdemokrater och centerpartister samlar ju blott 38 procent, vilka ska komma till undsättning i statsministeromröstningen? Vilka ska trycka på ja- eller 'släppa fram'-knappen? Det är nu det skapas ett nytt politiskt avtal som är betydligt mer högerlutande än vad januariavtalet från 2019 var. Vi kan kalla det kohandelsavtalet, och här kommer det att finnas så många godbitar för moderater och kristdemokrater att de helt enkelt inte kommer att kunna rösta nej till det.

Priset blir att de släpper fram Magdalena Andersson som statsminister. I detta kohandelsavtal finns kärnkraftssatsningar, stram migration, lägre skatter, försvarssatsning, brottsbekämpning, förstatligad sjukvård, valfrihet för barnfamiljer. Dessutom är tvångsintegrationen och ISK-försämringar förpassade till papperskorgen och landets bönder har fått ett kraftigt stöd och blir motorn i en ny klimatomställning. Kommer framtidens historieböcker se det gemensamma mötet i slutet av maj mellan Centerns partisekreterare Hannes Hervieu och Socialdemokraternas dito, Tobias Baudin, som början på en ny Hedlund-Erlander-era?

Vi får se. Men en S- och C-regering kan bli verklighet efter valet. Om den tar klart och tydligt stöd av högern. Men i denna kommande 'julklappsutdelning' - den som väntar alla samarbetspartier - vad är det för present som socialdemokraterna egentligen får





