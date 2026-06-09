Svenska VM-förberedelser och internationella händelser: Politiska spänningar, migration och tragedier

Sveriges fotbollslandslag förbereder sig för VM-matchen mot Tunisien medan Gabriel Gudmundsson klarade dagens träning. Andra nyheter inkluderar dödsfall i Kenya efter protester mot ett ebolacenter, ett tågstopp som nästan fick riksdagsledamöter att missa en votering, israeliska attacker i Libanon, en olycka på Bergslagsvägen, Ukrainas försvarssamtal med nordiska och baltiska ledare, räddning av över 1 000 migranter utanför Mauretaniens kust, ett vapenförsök vid riksdagen, ett nytt EU-sanktionspaket mot Ryssland ochtvist om VM-biljetter mellan Iran och USA.

Med mindre än en vecka kvar till Sverige s VM-premiär mot Tunisien står Gabriel Gudmundsson över dagens träning. På måndag klockan 04.00, svensk tid, spelar Blågult sin första match i mexikanska Monterrey.

Men fotbolls-VM drar i gång redan på torsdag när Mexiko ställs mot Sydafrika. En person har skjutits till döds efter att polis och demonstranter drabbade samman utanför ett bygge av ett ebolacenter i Kenya. Polis sköt tårgas mot demonstranterna, som anlade bränder och kastade sten. Centret planerar att ta emot ebolasmittade amerikaner som kommer från Kongo-Kinshasa.

Bygget har väckt ilska i befolkningen, som befarar att de smittade amerikanerna kommer att föra in viruset i landet. Flera riksdagsledamöter var under tisdagen nära på att missa en votering i riksdagen efter att ha fastnat i ett tågstopp. Riksdagen klubbade bland annat igenom regeringens vårändringsbudget, ett nytt tiogradigt betygssystem och regeringens förslag om att slopa möjligheten till permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Åtta personer uppges ha dödats i tisdagens israeliska attacker mot Libanon.

Anfallen har riktats mot mål i staden Tyr i södra delarna av landet. Trafiken på Bergslagsvägen vid Lunda industriområde släpps fram växelvis efter en olycka och det är långa köer på platsen under tisdagseftermiddagen. Tågstoppet mellan Göteborg och Stockholm riskerade att få flera riksdagsledamöter att missa en votering som började klockan 15.30 och där man bland annat röstade om vårändringsbudgeten. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har träffat nordiska och baltiska ledare i Estland, bland annat statsminister Ulf Kristersson.

Ledarna diskuterade det ukrainska försvaret och Sveriges försäljning av Jas Gripen till landet. På drygt en vecka har över 1 000 migranter räddats utanför Mauretaniens kust, enligt landets kustbevakning. I Senegal, Mauretanien och Marocko har sjöfartskontrollen skärpts, vilket lett till att migrantbåtarna fått hitta nya vägar för att ta sig till Europa. Flera av dem avgår nu från Gambia och Guinea i stället, vilket förlänger resan längre och ökar riskerna.

En man i 40-årsåldern har gripits vid riksdagshuset i Stockholm efter att ha försökt ta ett vapen från en skyddsvakt. EU-kommissionen väntas lägga fram ett nytt sanktionspaket mot den ryska krigsekonomin under tisdagen. Dagar före VM-premiären uppger Irans fotbollsförbund att USA har återkallat deras tilldelning av VM-biljetter. Varje land får enligt Fifa en tilldelning på åtta procent per match som man spelar.

Irans fotbollsförbund har redan sålt biljetter som man tilldelats till matcherna mot Nya Zeeland, Belgien och Egypten. USA, som är i krig med Iran, har på flera olika sätt hindrat och försvårat för det iranska fotbollslandslaget att resa in i USA där de ska spela sina gruppspelsmatcher i VM - vilket Iran anser strider mot Fifas och turneringens regler





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