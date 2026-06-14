Svenska VM-truppen hemlighåller bonusavtal - skillnad mot damlandslaget

Svenska Fotbollförbundet har avslutat förhandlingar om bonus för VM-truppen men väljer att inte offentliggöra villkoren. Kaptenen Victor Nilsson Lindelöf betonar att fokus ligger på fotboll och att ekonomiska detaljer inte diskuterats. Praktiken skiljer sig från damlandslaget som är transparenta med sina kontrakt.

Förhandlingarna mellan Svenska Fotbollförbundet och spelarna i den svenska VM-truppen om bonus för mästerskapet har avslutats. Generalsekreteraren Niclas Carlnén har bekräftat detta men också klargjort att beslut har fattats att inte offentliggöra detaljerna om spelarnas ersättning.

Till skillnad från damlandslaget, som delar sina kontraktvillkor, är detta avtal hemligt. Lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf svarade avvisande på frågor om hur spelarna ser på att dela med sig av kontraktinformation. Han berättade att man inte diskuterat någon ekonomisk gain från VM-matcherna och att fokus ligger på att spela och vinna. Nilsson Lindelöf understräck att det är en ära att representera landet oavsett ekonomisk kompensation.

Ytterligare rapportering pekar på att spelarnas bonus troligen är kopplad till hur långt Sverige tar sig i turneringen, men specifika siffror hålls hemliga. Denna hemlighållande skiljer sig från practiserna i damlandslaget, vilket har väckt frågor om transparens och jämställdhet mellan könen i svensk fotboll. Nyheten kommer i skymningen inför Sveriges första VM-match mot Tunisien, där förväntningarna är höga både på och utanför planen





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