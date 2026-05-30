Svenskar väljer Volvo XC40 Recharge före Nissan Leaf och Renault Zoe

Drygt 11 000 svenskar har ansökt om den nya elbilspremien hittills. Knappt hälften har fått bifall och av dem har 1 681 personer även hunnit välja elbil och fått grönt ljus från Naturvårdsverket.

Svenskar som fått den nya elbilspremien väljer Nissan Leaf och Renault Zoe före Tesla . Men allra populärast är Volvo XC40 Recharge. Även en Porsche-ansökan har trillat in till Naturvårdsverket, som ännu inte fattat beslut om just det köpet omfattas av premien.

Drygt 11 000 svenskar har ansökt om den nya elbilspremien hittills. Knappt hälften har fått bifall och av dem har 1 681 personer även hunnit välja elbil och fått grönt ljus från Naturvårdsverket. TT:s sammanställning visar att en begagnad Volvo XC40 Recharge är det populäraste valet - 133 nya ägare får nu elbilen delfinansierad av staten. Vanligast är årsmodell 2023, som ofta kostar omkring 350 000 kronor enligt annonser på nätet.

Det nya stödet gäller köp av både nya och begagnade elbilar med ett pristak på 450 000 kronor och ett prisgolv på 64 800 kronor. Sammanställningen visar att en tydlig majoritet av köparna hittills har valt begagnade bilar. Efter den populära XC40-modellen kommer Nissan Leaf och Volkswagen ID 4 på delad andra plats, med 112 godkända ansökningar vardera. Vad gäller Tesla är Model Y populärast med 76 beviljade köp, därefter kommer Model 3 med 53 stycken.

Begagnade exemplar av båda modellerna går ofta att hitta för omkring 300 000 kronor. Två nya bilägare, en man och en kvinna, har valt Model X - som Tesla beskriver som en 'lyxig elektrisk suv'. Begagnade modeller kan kosta omkring 750 000 kronor, men bilarna som nu delfinansieras genom elbilspremien är äldre årsmodeller. Bland de franska märkena vänder sig flest till Renault och i synnerhet modellen Zoe, som tydligt sticker ut med 85 beviljade stöd.

Zoe sticker även ut prismässigt. Äldre modeller kan ligga omkring 70 000 kronor, vilket är strax över elbilspremiens golv. En ansökan har även gjorts för en Porsche. Den skickades in av en man i Västsverige i början av maj och gäller en Porsche Taycan Sport Turismo av årsmodell 2023





