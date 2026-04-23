Svenskarna alltmer kritiska till AI-genererad litteratur – deckare fortfarande populärast

Årets Bokbarometer visar att två tredjedelar av svenskarna är negativt inställda till AI-genererad litteratur. Deckare och spänningslitteratur är fortsatt den mest populära genren, och tryckta böcker är det vanligaste formatet.

Svenskarnas syn på AI-genererad litteratur har blivit alltmer kritisk under det senaste året, en utveckling som står i stark kontrast till den snabba expansionen av AI-teknologi inom bokbranschen.

Årets Bokbarometer, en undersökning genomförd av Svenska Förläggareföreningen, visar att hela två tredjedelar av befolkningen uttrycker en negativ inställning till böcker skrivna med hjälp av artificiell intelligens. Endast en mycket liten andel, knappt 3 procent, ser positivt på fenomenet. Richard Herold, ordförande, och Mikaela Zabrodsky, VD, på Svenska Förläggareföreningen framhåller att den accelererande AI-utvecklingen väcker viktiga frågor kring autenticitet och det konstnärliga skapandet.

Vad innebär det att läsa en text som inte är resultatet av en mänsklig författares tankar, känslor och erfarenheter? Hur värderar vi konstnärlig originalitet i en tid då AI kan imitera stilar och generera innehåll på ett sätt som tidigare var otänkbart? Dessa är frågor som alltfler svenskar brottas med, och som påverkar deras inställning till AI-genererad litteratur. Trots den ökande skepsisen mot AI-skriven litteratur fortsätter läsningen i Sverige att vara populär, och vissa genrer dominerar tydligt.

Precis som under föregående år är deckare och spänningslitteratur den mest lästa genren, med nästan 4 procent av svenskarna som anger att det är den enda typ av böcker de läser eller lyssnar på. Ytterligare 30 procent läser eller lyssnar på deckare regelbundet. På delad andraplats finner vi romaner och annan skönlitteratur samt facklitteratur, båda med 25 procents andel.

Feel good och romance böcker lockar 15 procent av läsarna, följt av fantasy och science fiction (12 procent), biografier (9 procent) och klassiker (drygt 8 procent). Denna genrefördelning visar på en bred läsintresse, men också på en fortsatt stark preferens för spänning och underhållning. Det är dock viktigt att notera att Bokbarometern endast är i sin andra upplaga, vilket gör det svårt att dra långtgående slutsatser om eventuella trendbrott eller större förändringar i läsarnas preferenser.

Framtida undersökningar kommer att ge en tydligare bild av hur läsningen utvecklas över tid. När det gäller läsformat föredrar majoriteten av svenskarna fortfarande den traditionella tryckta boken. Över 16 procent läser tryckta böcker dagligen, 33 procent minst flera gånger i veckan och mer än hälften (52 procent) läser minst några gånger i månaden. Ljudböcker är det näst mest populära formatet, med 10 procent som lyssnar dagligen.

Dock är ljudböcker inte lika utbredda som tryckta böcker, och nästan hälften av de svarande (48 procent) uppger att de aldrig lyssnar på ljudböcker. När det gäller hur läsare upptäcker nya böcker är rekommendationer från vänner och bekanta det absolut vanligaste sättet (50 procent), följt av recensioner och kulturjournalistik (36 procent) och bokhandeln (29 procent). Sociala medier, bibliotek och bokströmningstjänster spelar också en roll, men är mindre inflytelserika.

Undersökningen visar även på en tydlig könsfördelning i läsmotiven: kvinnor läser i större utsträckning för avkoppling (73 procent), medan män oftare läser för att lära sig nya saker. Denna skillnad i läsmotivation kan spegla bredare samhälleliga mönster och förväntningar på könens roller





AI Litteratur Bokbranschen Bokbarometern Deckare Spänningslitteratur Ljudböcker Tryckta Böcker Läsvanor Svenska Förläggareföreningen

