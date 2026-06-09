Svenskarna delade om åldersgränser och digital legitimering på sociala medier

En ny rapport visar att många vuxna vill införa en 15-årsgräns på sociala medier, men barn och unga är betydligt mer osäkra. Frågan om åldersgränser på sociala medier splittrar Sverige.

En ny rapport visar att många vuxna vill införa en 15-årsgräns på sociala medier , men barn och unga är betydligt mer osäkra. Frågan om åldersgränser på sociala medier splittrar Sverige .

Bland vuxna, särskilt föräldrar, finns ett tydligt stöd för en 15-årsgräns. Sex av tio föräldrar tycker att en sådan gräns skulle göra barnens nätvardag tryggare. De lyfter fram minskad skärmtid, mindre risk för mobbning och färre möten med osunda kroppsideal som viktiga fördelar. Många nämner också att barn kan skyddas från grooming och bedrägerier om de väntar längre med att använda sociala medier.

Samtidigt är bilden mer komplex än så. Flera föräldrar betonar att sociala medier också fyller en viktig funktion i barns liv. Det är där de håller kontakt med vänner, delar intressen och hittar inspiration. För många barn är sociala medier en del av leken och kreativiteten, och vissa föräldrar menar att det är föräldrars ansvar och inte statens att sätta rimliga gränser.

Barn och unga själva är ännu mer tveksamma till en åldersgräns. Bara drygt två av tio mellan 8 och 19 år tycker att en 15-årsgräns är en bra idé. Motståndet ökar ju äldre de blir. Det som verkligen sticker ut i rapporten är att barn och unga faktiskt delar mycket av vuxnas oro kring sociala medier.

De vet att det finns risker, men de ser inte ett förbud som lösningen. För dem handlar sociala medier framför allt om vänskap, gemenskap och att få vara delaktiga i det som händer i deras sociala kretsar. Att stängas ute från det upplevs som ett större problem än riskerna. Rapporten tar också upp frågan om digital legitimering.

Nästan sex av tio svenskar tycker att det finns fördelar med att alla måste legitimera sig för att skapa konton på sociala medier. Tanken är att det skulle göra nätet tryggare och minska anonyma övertramp. Samtidigt oroar sig många för vad det skulle innebära för anonymitet och personlig integritet.

En av tre vuxna tror att de själva skulle använda sociala medier mindre om legitimering blev ett krav, bland annat av rädsla för dataläckor eller att känslig information kopplas till deras identitet. Detta visar att frågan om åldersgränser och digital legitimering är mer komplex än vad många tror. Föräldrar, barn och unga, samt även vuxna, har olika synsätt på dessa frågor.

Det är viktigt att lyssna på alla röster och ha en dialog om vad som är bäst för var och en





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