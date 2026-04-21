Svenskarna i Italien: Holms skadebesked, Hiens ovisshet och Hiljemarks pressade läge

Emil Holm undviker allvarlig skada, men Juventus tvekar inför en permanent lösning. Samtidigt präglas den svenska fotbollsvardagen i Italien av skadeoro för Isak Hien och en utsatt position för Oscar Hiljemark i Pisa.

Juventus kan äntligen dra en lättnans suck efter den senaste tidens oro kring Emil Holm s fysiska status. Det blev inledningsvis stora rubriker i den italienska sportpressen när den svenske ytterbacken tvingades kliva av planen i halvtid under matchen mot Bologna. Trots att tränare Luciano Spalletti direkt efter slutsignalen försökte gjuta olja på vågorna genom att betona att bytet enbart var en försiktighetsåtgärd, eskalerade spekulationerna under måndagen. Nu har dock lugnande besked nått Turin. Det har konstaterats att skadan inte är av mer allvarlig karaktär än en lättare överbelastning i höger vad.

Holm valde själv att adressera situationen via ett inlägg på Instagram för att lugna sina oroliga supportrar, där han kort och koncist meddelade att han mår bra. Enligt uppgifter från italiensk media kommer han nu att övervakas dag för dag på träningsanläggningen Continassa med målet att bli spelklar till det stundande toppmötet mot Milan. Trots de positiva rapporterna finns det en underliggande oro inom Juventus organisation gällande svenskens skadehistorik.

Klubben, och inte minst Spalletti, hyser en genuin uppskattning för Holms spelstil, där hans kombination av fysik, löpkapacitet och offensiv skärpa har gjort honom till en nyckelspelare som kan täcka hela kanten på egen hand. Det är ingen hemlighet att tränaren gärna ser en fortsättning för Holm även nästa säsong, men den återkommande problematiken med kroppen skapar tveksamheter kring en permanent övergång. Istället för en omedelbar värvning lutar Juventus nu åt strategin att försöka förlänga låneavtalet för att kunna utvärdera hans hållbarhet över en längre tid.

Även om detta kanske inte är den långsiktiga trygghet som Holm hade hoppats på, ger det honom en gyllene möjlighet att bevisa sitt värde för en av Italiens största klubbar under kontrollerade former. Utöver situationen kring Holm råder det även osäkerhet kring Isak Hiens formstatus i Italien. Rapporterna går isär; medan La Gazzetta dello Sport ser positiva tecken på en nära förestående comeback, intar L'Eco di Bergamo en betydligt mer pessimistisk hållning.

De menar att Hiens ljumskproblem är mer envisa än väntat och att han alltjämt tränar på egen hand, vilket gör ett deltagande i semifinalreturen av Coppa Italia mot Lazio högst osannolikt. Samtidigt pressas Oscar Hiljemark i Pisa efter en tuff period med svaga resultat. Trots medias spekulationer om att hans position skulle vara i fara, har Hiljemark visat prov på karaktär och fokus på klubbens bästa framför sin egen personliga framtid.

Pisa brottas med strukturella brister och en trupp som i dagsläget inte håller måttet för Serie A, vilket gör att tränaren hamnar i en tacksam sits där han får bära hundhuvudet för problem som sträcker sig långt utanför tränarbänken. Klubbens ledning verkar redan nu rikta blicken mot en framtida satsning, vilket ytterligare komplicerar förutsättningarna för den unge svenske tränaren.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Förbi papperet: Cybersäkerhetslagen som ett stresstest för verklig beredskapEn ny cybersäkerhetslag ställer skärpta krav på incidenthantering och rapportering. Men experter menar att lagen i grunden handlar om att testa organisationers verkliga motståndskraft och beslutsförmåga under press, bortom formella policydokument.

Read more »

Ishockey: Minnesotas drömstart efter svenskarnas storspelMålvakten Jesper Wallstedt utsågs till matchens spelare och Joel Eriksson Ek gjorde dubbla mål. Svenskarna visade vägen när Minnesota krossade Dallas med 6-1 i den första slutspelsmatchen mellan lagen. – Vi måste göra om det här om och om igen, säger Eriksson Ek.

Read more »

