En stor majoritet av svenskarna anser att dagens fängelsestraff är för korta, enligt en stor undersökning. Samtidigt stöder en majoritet rehabiliteringsinsatser även för allvarliga brott. Resultaten visar på bred förankring för längre straff över hela samhället,undantaget de som identifierar sig som klart vänsterpolitik.

En ny stor undersökning , den första på femton år, visar att en överväldigande majoritet av svenskarna anser att dagens fängelsestraff är för korta. Nästan 70 procent av de närmare 3 500 tillfrågade instämmer i att rehabilitering också bör finnas tillgänglig för personer dömda för allvarliga brott, vilket talar för ett补 an tillvägagångssätt där både avskrackande effekt och återanpassning får stöd av befolkningen.

Detta resultat, som presenterats i samband med det nationella SOM-seminariet vid Göteborgs universitet, visar på en bred konsensus över politiska, ålders- och socioekonomiska gränser, med undantag för de som definierar sig som klart till vänster. Majoriteten inom alla andra undersökta grupper - kvinnor, män, unga, pensionärer, lågutbildade, högutbildade, mittenväljare, högerväljare, utomeuropeiskt födda och i Sverige födda - stöder längre fängelsestraff.

Denna inställning tolkas inte som ett generellt önskemål att låsa in folk så länge som möjligt utan som en övertygelse om att nuvarande påföljder är otillräckliga. Bara 33 procent anser att domstolar bör döma fler om det innebär sänkta beviskrav, vilket indikerar att förankringen är i det långsiktiga och måttliga straffet per se, inte en randomization av fällande domar. Samtidigt är stödet för rehabilitering nästan enstemmigt, vilket visar att befolkningen inte ser längre straff och återanpassning som motsägelsefulla.

Resultaten borde lyssnas av politikerna i den pågående debatten om reformer av straffsystemet. En reform som saknar folklig förankring riskerar att skada förtroendet för rättsstaten och leda till att människor upplever sig svikna och sedan tar rättvisan i egna händer,ਿਵ en typ av lynchjustis. Det är just denna risk som advokatsamfundet varnar för, och den är en viktig dimension att beakta utöver de rena straffskärpningarna.

I ljuset av detta är det rimligt att fråga sig vad svenskarna tycker om straff, inte bara vad jurister och politiker träts om. Det svenska folket har tyckt igenom tydligt: de vill ha ett straffsystem som både känns rättvist och har en rehabiliterande potential. En reform som bara satsar på att lägga ut mer fängelse riskerar att bli en tobaksveva där dess förankring i befolkningen är sämre än föreställningen om den.

En reform som balanserar avskrackning och återanpassning, som reflekterar folkets önskemål enligt undersökningen, har däremot bättre förutsättningar att lyckas och bibehålla legitimitet i samhället. Slutligen är det viktigt att notera att studien visar på en fundamental överenskommelse om att dagens straff är för korta, vilket är en avgörande politisk signal från väljarna





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Straff Brott Rättsväsendet Rehabilitering Undersökning

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