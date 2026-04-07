Svenskt flyg i förändring: Arlanda tappar mark, inflationen överraskar och geopolitiska spänningar ökar

En sammanfattning av aktuella ekonomiska och geopolitiska händelser: Svenskt flyg återhämtar sig, men omstruktureringar pågår; inflationen sjunker oväntat; Ryssland begränsar bensinsexporten; och utvecklingen i Hormuzsundet följs noggrant. Samtidigt möter den ryska industrin motvind trots höga intäkter från energi.

Svenskt flyg visar tecken på återhämtning, med ökningar i både inrikes- och utrikestrafik efter pandemin. Mars månad visade en ökning på 5% totalt, med 6% ökning för inrikestrafik. Trots dessa positiva siffror pekar en djupare analys på en komplex och föränderlig bransch. Arlanda flygplats fortsätter att vara navet, men utvecklingen räcker inte för att matcha konkurrenterna.

Köpenhamns flygplats drar ifrån, särskilt när det gäller transferresenärer och långlinjer, och SAS flyttar tyngdpunkten dit, med Kopenhamn som huvudnav för SkyTeam. Götebors Landvetter visar en stabil ökning, dock påverkas Göteborgs tillväxt av bristen på starka direktlinjer till europeiska hubbar. Detta kan leda till en försämrad konkurrenskraft. Ett nytt direktflyg till Shanghai, som initierats av China Eastern Airlines, är ett steg i rätt riktning, men frekvensen är avgörande för affärsresenärer, och en tre gånger i veckan-flygning är inte en långsiktig strategi. Inrikestrafiken kämpar, med minskade linjer och avgångar, vilket förstärks av järnvägens ökande marknadsandelar. Denna utveckling, med Arlandas relativa tapp, Köpenhamns stärka position och inrikestrafikens utmaningar, tyder på ett skifte i den svenska flygindustrin. Sverige riskerar att bli en regional återvändsgränd inom det globala flygsystemet. \Inflationen i Sverige överraskade med en oväntad nedgång. KPIF-inflationen sjönk till 1,6% i mars, en minskning från 1,7% i februari. Denna siffra var betydligt lägre än ekonomernas förväntningar på 2,2%. Denna utveckling är en viktig indikation på den ekonomiska stabiliteten och kan påverka beslut om penningpolitiken. Denna minskning tyder på att prisökningarna i ekonomin saktar ner och ger en positiv signal till konsumenterna. Samtidigt fortsätter EU:s dataekonomi att växa kraftigt, men stöter på hinder. Data har etablerat sig som en strategisk resurs, på samma sätt som olja tidigare. EU uppskattar dataekonomin till cirka 325 miljarder euro och förväntar sig en ökning till 500 miljarder euro inom kort. Potentialen är långt ifrån uttömd, trots utmaningarna. Ryssland begränsar exporten av bensin. Ryssland har infört ett tillfälligt exportförbud av bensin, som träder i kraft omedelbart och gäller till den 31 juli. Åtgärden syftar till att säkerställa inhemsk tillgång och begränsa prisökningar. Vissa undantag gäller, bland annat för länder i den Eurasiska ekonomiska unionen. \I Hormuzsundet börjar fler fartyg passera, men trafiken är fortfarande begränsad. Under helgen passerade 15 fartyg sundet med Irans tillstånd. Rysslands industri upplever en inbromsning trots höga intäkter från energi. Den ryska industrin, som presterat starkt efter krigsutbrottet i Ukraina, visar nu en avmattning. Medan statskassan gynnats av ökade intäkter från gas- och oljeförsäljningen, lider industrin, och inbromsningen fördjupades i mars. Dessa händelser visar på en global dynamik med förändringar inom flygindustrin, ekonomiska överraskningar och geopolitiska spänningar. Flygindustrin genomgår en omstrukturering, medan ekonomin visar tecken på stabilisering, och geopolitiska beslut påverkar den globala handeln





