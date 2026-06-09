Svenskt företag tar tekniken till en ny nivå för att hantera lustgasutsläpp

Medclair har utvecklat en teknik som både samlar in lustgasen och destruerar den genom att omvandla den till syre och kväve. Den nya generationens system är mer kompakt, snabbare att starta och mer energieffektiv än tidigare, vilket gör tekniken mer flexibel och möjlig att implementera i fler typer av vårdmiljöer.

Medclair tar tekniken till en ny nivå med sin nya generation av system för att hantera lustgasutsläpp. Företaget har utvecklat en teknik som både samlar in lustgasen och destruerar den genom att omvandla den till syre och kväve.

Den nya generationens system är mer kompakt, snabbare att starta och mer energieffektiv än tidigare, vilket gör tekniken mer flexibel och möjlig att implementera i fler typer av vårdmiljöer. Medclair siktar nu på den amerikanska marknaden med fokus på tandvården, där 160 000 tandläkare använder lustgas. Den nya tekniken gör det betydligt enklare för Medclair att nå amerikanska tandläkare och förväntas även bana väg för en mer förutsägbar affärsmodell.

Utöver den rent geografiska expansionen förväntas den nya tekniken även öka andelen återkommande intäkter genom löpande support, service och tilläggstjänster. Medclair förändrar också sin försäljningsmodell och satsar nu på egen försäljning på sina fokusmarknader i Norden, England, Frankrike och Tyskland, och på sikt även i USA. Lustgas används för smärtlindring inom sjukvården över hela världen och har väldigt få biverkningar, men kan utgöra en arbetsmiljörisk och har lågt betyg när det kommer till klimat- och miljöpåverkan.

Medclair tror att sin nya generation av system för att destruera lustgas har framtiden för sig, inte minst i takt med att hållbarhetskraven ökar





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Lustgas Medclair Teknisk Innovation Hållbarhet Arbetsmiljö Klimat- Och Miljöpåverkan

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