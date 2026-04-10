Svenskt JAS 39 Gripen eskorterade rysk ubåt i Kattegatt och Östersjön

Ett svenskt stridsflygplan av typen JAS 39 Gripen följde en rysk ubåt av Kilo-klass i Kattegatt och in i Östersjön. Försvarsmakten bekräftar händelsen som en del av rutinmässig övervakning.

Ett svenskt JAS 39 Gripen-plan har eskorterat en rysk ubåt i Kattegatt och in i Östersjön . Händelsen, som ägde rum under fredagen, bekräftas av Försvar smakten i ett pressmeddelande. Det svenska stridsflygplanet, en JAS 39 Gripen, mötte den ryska ubåten av Kilo-klass i Kattegatt och har sedan följt den in i Östersjön . Samarbetet med allierade styrkor understryker vikten av att övervaka och skydda svenskt territorium.

Försvarsmakten betonar att insatsen är en del av den normala rutinverksamheten som syftar till att upprätthålla en god lägesbild i närområdet och säkerställa den territoriella integriteten för Sverige och dess allierade. Denna typ av övervakning är en integrerad del av Sveriges försvarsstrategi, speciellt i ljuset av det förändrade säkerhetsläget i regionen. Denna typ av operationer är inte ovanliga, men de belyser vikten av ständig beredskap och förmågan att snabbt kunna reagera på potentiella hot. \ Enligt Brynjar Stordal, presstalesperson vid det norska försvarets operativa högkvarter, är det relativt vanligt att ryska fartyg passerar både den norska och den svenska kusten i transit mellan sina baser. Han förklarar för den norska tidningen VG att ryska fartyg ofta använder Kattegatt för att ta sig till och från sina baser i Östersjön. Stordal betonar också att ryska fartyg, som i detta fall, normalt sett använder transpondrar för att synas och undvika kollisioner. Denna praxis är ett viktigt säkerhetsåtgärd. Att använda transpondrar är en standardprocedur och bekräftar fartygets närvaro, vilket underlättar kommunikationen och minskar risken för oavsiktliga incidenter. Detta är en del av en bredare internationell praxis för säker navigering. \ Händelsen belyser också det fortsatta intresset för Östersjöregionen och vikten av maritim säkerhet. Den ryska ubåtens närvaro och Försvarsmaktens åtgärder framhäver Sveriges engagemang för att skydda sina intressen och samverka med allierade för att upprätthålla stabilitet och säkerhet i regionen. Aftonbladet har sökt den svenska Försvarsmakten för ytterligare kommentarer kring händelsen, vilket visar på det stora intresset och uppmärksamheten som den här typen av incidenter genererar. Detta bekräftar den strategiska betydelsen av Östersjön och de ökade ansträngningarna för att övervaka och försvara de nationella intressena





