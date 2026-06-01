Kommuner börjar detaljstyra vad människor får äta, och det är ett hån mot svenska bönder och svensk matproduktion.

Svenskt lantbruk hotas av politisk aktivism - kommuner börja detaljstyra vad människor får äta. Foto: Moderaterna, Maja Westerlind. Svenskt lantbruk är ett av de bästa och mest hållbara i världen, med höga krav på god djurvälfärd, låg antibiotikaanvändning och stränga miljökrav.

Men politiska beslut och aktivism hotar nu att skada svensk matproduktion. Kommuner börjar detaljstyra vad människor får äta, och det är ett hån mot svenska bönder och svensk matproduktion. Det är dags att stoppa denna tröttsamma symbolpolitik. Varje konsument, eller kommun, som väljer svenska råvaror stärker det öppna landskapet och de gröna näringarna samt bidrar till lägre klimatavtryck.

Vi kan vara stolta över att ha svensk mat på tallriken. Exempel på detta är rödgröna Göteborg, som har en policy som gäller för stadens 65 000 anställda när de är på konferenser, julbord och liknande. Att erbjuda vegetariska alternativ är en sak, men att ha vegetarisk kost som norm och behandla traditionell mat som ett undantag är något helt annat.

När kommunen börjar detaljstyra vad människor får lägga på tallriken har man passerat gränsen för vad det offentliga ska ägna sig åt. Ska vara ekologisk innebär både begränsningar av antalet leverantörer i Sverige och ett slöseri med skattepengar. Inte heller betyder detta att det blir mer svensk mat på tallriken. Det blir i stället mer byråkrati, det riskerar att öka kostnaderna och det belastar miljön med ännu fler och längre transporter. Hur kan detta vara ekonomiskt eller miljömässigt hållbart





