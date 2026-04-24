Sverige är Nato – Natomöte i Helsingborg

Sverige arrangerar sitt första Natomöte på ministernivå i Helsingborg den 21–22 maj. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard och Helsingborgs kommunstyrelseordförande Christian Orsing betonar Sveriges ökade säkerhet som Natomedlem och vikten av att ta ansvar inom alliansen. Mötet sker i en tid av geopolitisk oro och kommer att fokusera på försvarsutgifter och stöd till Ukraina.

Vi har gått från att stå ensamma till att vara en del av något större. Vi är inte bara medlemmar av Nato – vi är Nato .

Som skåningar är det så klart med lite extra stolthet vi ser fram emot att visa upp den del av Sverige som ligger oss båda så varmt om hjärtat. Den 21–22 maj kommer Nato till Helsingborg, då Sverige står värd för Natos utrikesministermöte. Det är historiskt, eftersom det är första gången Sverige arrangerar ett möte på ministernivå som medlem i alliansen.

I en turbulent tid, med krig både på vår kontinent och i Mellanöstern, är det viktigt att visa enighet och styrka. Tonläget har stundtals varit högt mellan allierade, och signalerna från den amerikanska administrationen har skapat frågetecken kring USA:s framtida engagemang för Ukraina. Vi förstår att många svenskar känner oro över den här utvecklingen. Men Sverige är betydligt säkrare i Nato än vi var som allianslösa.

Som allierad delar vi försvarsgarantier med 31 andra länder, som är bundna att försvara Sverige vid ett väpnat angrepp på samma sätt som vi ska försvara dem. Nato är och förblir våra närmaste grannars och vänners försvarssamarbete. Det är inte heller första gången i Natos historia som allierade har haft olika uppfattningar. Varje gång har alliansen kunnat hantera dessa utmaningar och växa sig starkare.

Förra sommaren kom allierade överens om ett nytt utgiftsmål som innebär att alla Natos medlemsländer ska spendera 5 procent av BNP på försvarsutgifter senast 2035. Vi är också överens om att Europa måste ta större ansvar för sin egen säkerhet. Sverige tar sitt ansvar i det pågående bördeskiftet inom Nato.

Det har vi visat under våra första två år som allierade genom omfattande bidrag på marken, till sjöss och i luften, till exempel genom de soldater från P7 i Revingehed som har ingått i Natos framskjutna närvaro i Lettland. Att Sverige på kort varsel har kunnat ställa upp med efterfrågade militära förmågor har stärkt vår ställning som en trovärdig, pålitlig och solidarisk allierad.

Nu tar vi även ansvaret att för första gången arrangera ett Natomöte på ministernivå som allierad, och att det sker i just Helsingborg är inte en slump. Helsingborg är en av Natos mest strategiskt betydelsefulla regioner. Genom Öresund och Stora Bält i Danmark fraktas lika mycket olja som genom Suezkanalen – olja som kan göda den ryska krigskassan.

Dessutom har Ryssland stora militära resurser i vårt närområde, exempelvis i Kaliningrad, som ligger bara 30 mil från Karlskrona och utgör bas för den ryska Östersjöflottan. Genom att förlägga mötet till Helsingborg sätter vi ljuset på dessa viktiga säkerhetsfrågor. Utrikesministermötet är en central del av förberedelserna inför Natos toppmöte i Ankara i juli som bland annat väntas handla om uppföljningen av det gemensamma försvarsutgiftsmålet, och behovet av ökat stöd till Ukraina.

Det kommer att bli ett stort säkerhetspådrag i samband med mötet. Utöver personal, förväntar vi oss runt 200 delegater, 150 journalister och ett 80-tal personer från Natos högkvarter. Att samla så här många utländska högnivågäster på en och samma plats ställer stora krav på säkerheten, vilket hanteras i nära samverkan mellan berörda aktörer. Många i området kommer att märka av begränsad framkomlighet och ökad närvaro av polis.

Vi riktar ett varmt tack till alla helsingborgare för ert tålamod och er förståelse. Ni bidrar till att möjliggöra ett möte som är av stor betydelse, för Nato och för Sverige. Att Helsingborg nu hamnar i världspolitikens centrum visar hur långt Sverige har kommit i vår nya roll





