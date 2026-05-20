Sverige arrangerar Natomöte på utrikesministernivå

Sverige arrangerar sitt första Natomöte på utrikesministernivå i Helsingborg. Mötet kommer att fokusera på tre centrala frågor: ökade försvarsinvesteringar, att skala upp försvarsindustrins produktion och fortsatt stöd till Ukraina.

Sverige arrangerar sitt första Nato möte på utrikesministernivå. Försvar salliansen står inför en rad utmaningar, men det viktigaste just nu är att uppvisa politisk enighet, bedömer experter.

Att Marco Rubio (USA:s utrikesminister) kommer är en fjäder i hatten för Sveriges regering, säger Magnus Christiansson, forskare på Försvarshögskolan (FHS). Mötet som hålls i Helsingborg kommer enligt generalsekreterare Mark Rutte att domineras av tre centrala frågor: ökade försvarsinvesteringar, att skala upp försvarsindustrins produktion och fortsatt stöd till Ukraina. Ukrainafrågan är helt central och den kommer att bli symboliskt viktig. Här vet vi att det finns skiljelinjer i Natokretsen sedan tidigare och där USA är mer tillbakadraget.

Sedan har vi också en ny regering i Ungern, vilket möjligen öppnar upp lite, säger Rikard Bengtsson, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Han lyfter även beslutet från Natotoppmötet i Haag förra året som en utmaning: att försvarsutgifterna ska höjas till 5 procent av BNP senast 2035. Fördelningen är att 3,5 procent ska täcka rena militära utgifter, medan 1,5 procent ska gå till försvarsrelaterade investeringar.

Enligt Bengtsson skiljer sig investeringsviljan, och det finns inte heller någon samsyn när det kommer till vad som ingår i de försvarsrelaterade investeringarna. – Det kan vara infrastruktur, men det kanske också är sjukvård och så vidare. Det är ingen slump att man inte kunde konkretisera det i Haag. Det speglar att länderna har lite olika prioriteringar, säger han.

– Där kan nog det här mötet ändå driva utvecklingen framåt, säger han om utrikesministermötet som ses som en viktig del i förberedelserna inför Natotoppmötet i Turkiet i juli. Det sker dock i ett redan pressat läge för Nato. I början av året hotade USA:s president Donald Trump med tullar gentemot länder som motsatte sig ett köp av Grönland.

Han har även hotat med att stoppa all handel med Spanien efter det att landet vägrat stödja USA:s attacker mot Iran, och så sent som i veckan uppgav Pentagon att antalet amerikanska soldater i Europa har reducerats. Det övergripande målet med mötet är därför att undvika ytterligare sprickor inför öppen ridå, menar Kjell Engelbrekt vid Försvarshögskolan. Förutsättningarna bedömer han som ”hyfsat goda” nu när det står klart att USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer att delta.

– Det är viktigt för de europeiska länderna som måste hålla ihop för att det här ska fungera, men också för att kunna visa en enad front tillsammans med USA, säger han





