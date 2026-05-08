Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) meddelar att Sverige inte kommer att investera i nya elkablar till Kontinentaleuropa efter kritik mot EU:s nätpaket. Samtidigt uppmärksammas en betydande kompetensförlust efter Northvolts kollaps och andra ekonomiska nyheter inom teknologi, bostadsutveckling och jordbruk.

Energi - och näringsminister Ebba Busch (KD) höll nyligen en pressträff där hon presenterade Sveriges stöd till ett amerikanskt initiativ för Ukraina. Under träffen tog hon också ställning till EU:s nätpaket, där hon uttryckte stark kritik mot vissa förslag som hon beskriver som oacceptabla för Sverige.

Busch underströk att Sverige inte kommer att investera i nya elkablar till Kontinentaleuropa, vilket hon motiverar med att Sverige måste prioritera sina egna intressen. Hon sa att det inte är Sveriges uppgift att lösa alla andras problem. Detta beslut har väckt debatt om Sveriges roll inom EU och hur landet ska hantera sina energiförsörjningsfrågor i framtiden. Samtidigt har det uppmärksammats att många tidigare anställda från Northvolt, ett av Sveriges ledande teknologibolag, har lämnat landet.

Bland dem som har flyttat är civilingenjörer det vanligaste yrket, vilket har lett till en betydande kompetensförlust för Sverige. Detta har väckt frågor om hur Sverige kan behålla sin teknologiska kompetens och attrahera talanger i framtiden. I andra ekonomiska nyheter har Divio Technologies släppt en teaser och en investerarpresentation för sin företrädesemission på 5,3 miljoner kronor. Emissionsguiden har gett en positiv bedömning av emissionen, vilket kan vara en indikation på att investerare är positiva till bolagets framtidsutsikter.

Dessutom har PDT Partners ökat sin blankningsposition i bostadsutvecklaren JM till 0,51 procent av kapitalet, vilket kan vara en signal om att marknaden är osäker på bolagets framtida prestationer. Balders förvaltningsresultat per aktie sjönk med 12 procent i första kvartalet, vilket främst beror på att banken Norion inte längre ingår i resultatet. Detta har lett till spekulationer om hur bolaget kommer att prestera i de kommande kvartalen.

Slutligen har svenska bönder drabbats av ett mjölköverskott i Europa, vilket har lett till att mjölkpriset har rasat med 31 procent. Detta beror på perfekt väder, starkt foder och färre slaktade kor, vilket har skapat en överproduktion av mjölk. Detta har lett till ekonomiska svårigheter för många bönder och väckt frågor om hur man kan hantera överproduktionen i framtiden





Sverige pausar samarbetet inom EU:s energipolitik
Sverige pausar samarbetet inom EU:s energipolitik, enligt energi- och näringsministern Ebba Busch (KD). Beslutet gäller det så kallade nätpaketet, som innebär en större integrering av elnäten i Europa. Busch kritiserar EU för att vilja överföra 85 miljarder i flaskhalsintäkter till EU, något Sverige motsätter sig. Pengarna ska istället användas för utbyggnad av elnätet i Sverige.

