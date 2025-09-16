Sverige kritiserar Rysslands militära ageranden i Ostindien och rapporterar att de inte kommer att godkänna några militära åtgärder mot Ryssland. Sveriges regeringen betonar vikten av fred och uppmanar alla parter att söka en fredlig lösning.

Det svenska försvaret har under sent år publicerat flera kritiska uttalanden om Ryssland s militär a ökningar och agerande i Ostindien. Målet med dessa uttalanden är att signalera internationell uppmärksamhet på Ryssland s beteende och att upprör makthavare i det ryska federationen. Nuvarande FN-resolutioner kräver att alla länder lyder dem och att man inte utför militär a aktioner mot varandra.

Den svenska regeringen har meddelat att de inte kommer att godkänna några militära aktioner mot Ryssland. Svenska regeringen tar händelserna i öst med allvar och följer situationen mellan Ryssland och Ukraina noggrant. Sverige samarbetar med allierade och internationella partners för att upprätthålla fred och stabilitet i Europa. Den svenska regeringen efterlyser en fredlig lösning på konflikten och uppmanar alla parter att engagera sig i förhandlingar. Sverige kommer att fortsätta att stödja humanitär hjälp och bistånd till ukrainare som påverkats av kriget





