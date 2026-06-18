Sverige behöver en vattenminister för att hantera den globala vattenkrisen

Även i Sverige är tecknen på en krisartad vattenutveckling uppenbara med låga dricksvattentäckter och periodiska brister. Författaren argumenterar att en dedikerad vattenministerskap efter riksdagsvalet är nödvändigt för att samordna det fragmenterade ansvarsområdet och säkerställa att vattenfrågor får tillräcklig politisk tyngd både nationellt och internationellt, särskilt med tanke på vattnets avgörande roll för global utveckling, jämställdhet och klimatanpassning.

Sverige står inför en pågående och förväntad försämrad vattenkris, driver av global uppvärmning och bristande investeringar. För andra året i rad råder låga dricksvattentäckter på flera håll i landet, med upprepade uppmaningar att spara vatten.

Svensk Geologiska Undersökning (SGU) har varnat för risk för vattenbrist i regioner som Skåne, Blekinge, Gotland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Västra Götaland. Krisen är global och gränsöverskridande, påverkar livsmedelsförsörjning, globa priser och särskilt drabbar kvinnor och flickor genom ökad arbetsbörda och begränsad tillgång till sanitär infrastruktur





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