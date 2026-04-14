Sverige–Danmark: Jakten på ledarskap och en ny identitet

Inför mötet med Danmark i Göteborg kretsar oron kring mer än bara taktiska överväganden. Det svenska landslaget söker efter naturliga ledare och en tydlig identitet i en tid av generationsskifte. Frågan är vem som ska kliva fram och ta ansvar när det blåser.

Känslan inför mötet mellan Sverige och Danmark sträcker sig bortom den vanliga förväntan. Det är inte bara spänningen inför en match på Gamla Ullevi, en klassisk nordisk rivalitet, eller ett VM-kval som redan signalerar viktiga vägskäl. Ändå är det inte taktiskt experimenterande eller oro över formationer som skapar den största nervositeten. Inte ens en backlinje med begränsad speltid är den största källan till oro. Elma Junttila Nelhages ord avslöjar en djupare problematik, en mening som borde få varningslampor att blinka kraftigt, långt bortom Ullevis gråa betong.

Att sakna spelare är en realitet för alla landslag. Skador, formsvackor och spelare på väg tillbaka är vanliga omständigheter som går att hantera. Det finns alltid möjligheter att justera, bygga om och hitta tillfälliga lösningar. Men när ett landslag börjar uttrycka en oro över frånvaron av de naturliga ledarna, då handlar det om mer än bara startelvor. Det är en fråga om hierarki, trygghet och vilka som kliver fram när pressen är som störst och matchen tar en oväntad vändning.

Den kommande matchen mot Danmark i Göteborg förväntas bli intensiv, fysisk och stökig. Det kommer att smälla, positioner kommer att flyttas och momentum kommer att skifta. I sådana situationer räcker det inte med en fin taktik, utan det krävs spelare som kan ta kontroll. Det är därför diskussionerna kring utnämnda 'lagkaptener' känns problematiska. Tanken kan vara god, men i praktiken framstår det som ett konstruerat försök att frambringa något som normalt uppstår organiskt. Ledarskap är sällan något som kan tvingas fram genom titlar och mötesrum. Det krävs en naturlig pondus.

Stina Blackstenius, som förväntas bära kaptensbindeln om hon startar, är ett logiskt val baserat på hennes meriter: en Champions League-final, OS- och VM-medaljer samt flest landskamper i truppen. Hon besitter erfarenhet, rutin och status, men hon har aldrig tidigare varit kapten. Hon betonar att detta är nytt för henne och att hon ser det som en ära att leda landslaget. Hon leder med exempel, genom sitt spel och sin inställning. I landslaget betonas vikten av att vara sig själv. Stina Blackstenius ska inte behöva förändras, hon ska inte försöka vara en ny Caroline Seger, Magdalena Eriksson eller Kosovare Asllani. Hennes uppgift är att sätta press, löpa i djupet och utmana backlinjen. Men vad händer när spelet hackar i ett landslag som genomgår ett generationsskifte? Då kommer det att behövas mer än enbart löpvilja och pressignaler från anfallaren. Då krävs det att de naturliga ledarna träder fram.

Den nuvarande svenska verkligheten är utmanande. Johanna Rytting Kaneryd är osäker för spel, Nathalie Björn är skadad och Kosovare Asllani saknas. Magdalena Eriksson och Linda Sembrant har avslutat sina landslagskarriärer. Flera av de spelare som förkroppsligar pondus, erfarenhet och status saknas. Det finns kvalitet, men också osäkerhet och orutin. Vem kommer att samla laget om första pressen misslyckas? Den typen av situationer kan avgöra en match.

Danmark kommer inte till Göteborg för att beundra svenska spelare. De söker revansch. Den senaste matchen på svensk mark slutade med ett danskt nederlag, där smällarna avlöste varandra. Förbundskaptenen Jeglertz skulle lämna efter EM och förlusten blev stor. Nu kommer de med ett mer direkt och cyniskt uttryckssätt. De är medvetna om Sveriges instabilitet och kommer att utnyttja det om de får chansen. Sverige söker just nu sin identitet under Tony Gustavsson. Det gäller inte bara spelstilen, utan även den mänskliga aspekten: vem driver laget, vem bär ansvaret, vem tar över när det blir svårt?

Ett landslag kan fortfarande vinna. Sverige har tillräckligt med kvalitet för att lyckas. Filippa Angeldahl kan styra spelet, Julia Zigiotti Olme kan täcka ytor och Fridolina Rolfö kan öppna matcher. Men frågan kvarstår inför mötet med Danmark: Vem eller vilka kommer att kliva fram när det blåser och leda laget genom stormen? Vem antar utmaningen? Det är ett möte som kan visa var det nya Sverige står.





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sverige Danmark Landslag Ledarskap VM-Kval

United States Latest News, United States Headlines

