Sverige donerar 15 Gripen-plan till Ukraina

Ukrainas flygvapen har fått ett stort stöd av Sverige i form av 15 Gripen-plan. Planet ska användas för att trycka tillbaka det ryska stridsflyget från Ukrainas gränser.

Ukraina s flygvapen har fått ett stort stöd av Sverige i form av 15 Gripen -plan. Planet ska användas för att trycka tillbaka det ryska stridsflyget från Ukraina s gränser.

Enligt översten Yuriy Ignat kommer Gripen att spela en nyckelroll i Ukrainas rörliga försvar. Planet är designat för att kunna starta och landa på ojämna vägar och utspridda landningsbanor, vilket gör det mer tåligt än det amerikanska F-16-planet. En annan fördel med Gripen är att det är kostnadseffektivt, vilket är en viktig faktor för Ukraina som kämpar med en ansträngd krigskassa. En flygtimme med Gripen uppskattas kosta omkring 4 500 dollar, medan F-16-planen kostar omkring 15 000 dollar per timme.

Översten Yuriy Ignat uppger att det ukrainska flygvapnet har kommit överens med Sverige om en gemensam kommunikationsstrategi, där man väljer att inte redovisa några detaljer om utbildningen för de ukrainska piloterna. Men han bekräftar att utbildningen redan är påbörjad. Väl på plats i Sverige sker själva inskolningen i tvåsitsiga Gripenplan tillsammans med instruktörer. Piloterna kommer få en snabbutbildning, men de är redan i dag erfarna flygare och bedöms därför kunna tillgodogöra sig inskolningen på rekordtid.

Översten Yuriy Ignat säger att Gripen kommer att spela en nyckelroll i Ukrainas rörliga försvar och att planet är designat för att kunna starta och landa på ojämna vägar och utspridda landningsbanor. Han uppger också att Gripen är kostnadseffektivt och att det är en viktig faktor för Ukraina som kämpar med en ansträngd krigskassa.

Han bekräftar också att utbildningen redan är påbörjad och att piloterna kommer få en snabbutbildning, men de är redan i dag erfarna flygare och bedöms därför kunna tillgodogöra sig inskolningen på rekordtid. Enligt översten Yuriy Ignat kommer Sverige att kunna lära sig mycket av Ukrainas erfarenheter av modern krigföring i ett oerhört komplext nätverk av försvarssystem.

Han säger att Ukraina strider i en miljö där stridsflyg, helikoptrar, markbaserat luftvärn och drönare opererar i samma luftrum och att Sverige kommer att kunna ta del av unika erfarenheter av hur man samordnar kommunikationen mellan alla dessa nivåer. Han säger också att en avgörande lärdom i detta är exempelvis hur man effektivt dirigerar enheterna för att undvika vådabeskjutning.

En av Ukrainas största hjältar, stjärnpiloten Vadym Voroshylov, har hyllat Gripen och sagt att det är det enda planet i världen han är villig att sälja sin själ för





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