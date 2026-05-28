Sverige donerar flygplan till Ukraina

Sverige donerar 16 Jas Gripen C/D-plan till Ukraina och Ukraina ska köpa upp till 20 plan av den nya modellen Gripen E/F. Statsminister Ulf Kristersson presenterar nyheten på Upplands flygflotilj i Uppsala tillsammans med Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj.

Luftförsvar är den enskilt viktigaste förmågan och det största behovet som Ukraina har, säger statsminister Ulf Kristersson. De Gripen C/D-plan som doneras till Ukraina kommer att ersättas av den nyare modellen E/F till Sveriges försvarsmakt, förklarar statsministern. Den ukrainske presidenten tackar Ulf Kristersson och det svenska folket. Han beskriver undertecknandet av det nya avtalet som en “historisk dag”.

Sverige har varit mycket principfast i stödet till Ukraina och det uppskattas mycket, säger han. Närmare 500 000 ryska soldater har dödats sedan den fullskaliga invasionen i Ukraina inleddes i februari 2022. Det uppger den brittiska underrättelsemyndigheten GCHQ. Uppgifter om dödade och skadade soldater varierar kraftigt på båda sidor.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppgav i februari att 55 000 ukrainska soldater har dödats under den fyra år långa invasionen. BBC, som tillsammans med Meduza har arbetat med att bekräfta ryska dödsfall, har lyckats identifiera 223 539 dödade soldater som stridit för Ryssland i Ukraina. Den 16 juni kan Ukrainas väntan på att få dra igång formella medlemskapsförhandlingar med EU till sist vara över. Uppgifterna kommer från en EU-källa till nyhetssajten Euractiv.

Tanken är att frågan om att öppna de första så kallade förhandlingsklustren för både Ukraina och Moldavien ska tas upp på EU-ministrarnas möte i Luxemburg den 16 juni för att sedan kunna följas upp när EU-ländernas stats- och regeringschefer två dagar senare håller toppmöte i Bryssel. Det första av de sex klustren behandlar grundläggande EU-krav om bland annat demokrati, fri- och rättigheter och rättssystem. För att öppna varje förhandlingskluster krävs total enighet bland nuvarande medlemsländer i EU.

Norge kommer att bistå Ukraina med 425 miljoner norska kronor till landets energisektor, meddelar regeringen i Oslo. Enligt ett pressmeddelande ingår stödet i en ny överenskommelse som Norge ingått med EU





