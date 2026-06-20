Sverige drabbas av mardröm i VM-match mot Nederländerna - 5-1-förlust

I sin andra VM-gruppspelsmatch mot Nederländerna tvingades Sverige se en otrevlig överraskning när de förlorade med 5-1 efter en dålig start och motståndarens effektiva anfall.

Sverige tvingades se en mardrömsstart i sin andra VM-gruppspelsmatch när Nederländerna snabbt tog en dominerande ledning. Brian Brobbey scoreade två mål inom de första 20 minuterna, och Cody Gakpo fördubblade ledningen i andra halvleken.

Trots att Sverige missade en chans till reducering på grund av offside och senare fick ett tröstmål från Anthony Elanga, fortsatte Nederländerna att dominera och Crysencio Summerville sistaplomban för en nederlag med 5-1. Detta är Sveriges största VM-förlust sedan 1950 och sätter press på laget att hitta en vinst i nästa match. Förlusten påverkar också måldifferentialen, vilket kan bli avgörande för avancemang till slutspelet. I denna omtöcknade match försökte Sverige ta tillbaka kontrollen efter den kalla starten.

Även om de fick vissa momentum i slutet av första halvleken och skapade farliga situationer, kunde de inte konvertera. Isak Hien fick kritik för sin prestation, och laget ahead kände av den enorma pressen. En reducering från Viktor Gyökeres räknades bort på grund av offside, vilket ytterligare försvårade för Sverige. Trots att de fortsatte att forcera och fick tillfällen, svarade Nederländerna med att fortsätta att skapa farliga angrepp.

Efter matchen uttrycktes besvikelse från svenska spelare. Viktor Gyökeres beskrev det som extremt tungt att förlora på det här sättet, och tidningen pekade på att det är ett problematiskt mönster med slarviga missar och för många chanser till motståndarnas fördel. Denna förlust innebär att Sverige har bara tre poäng efter två matcher, vilket gör nästa match avgörande. Måldifferentialen är nu negativ och kan påverka chanserna att nå en av de åtta bästa tredjeplatserna för att avancera till slutspelet.

Laget måste nu återhämta sig och visa att de kan prestera bättre i framtida)





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sverige Nederländerna VM Fotboll Brian Brobbey Cody Gakpo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sverige mot Nederländerna: En VM-match som kommer att kostaSverige möter Nederländerna i VM-gruppspelet i Houston. Det är en match som kommer att kosta, både för Sverige och för Nederländerna. Låt oss se vad som händer.

Read more »

Köer utanför Ullevi inför match mellan Nederländerna och SverigeFörväntningarna är stora inför matchen mellan Nederländerna och Sverige på midsommardagen. Köerna utanför Ullevi är långa och många besvikna supportrar har blivit avvisade.

Read more »

JUST NU: Sverige i underläge - Sverige - FotbollskanalenSverige möter Nederländerna i VM. Just nu ligger Sverige under med 2-0.

Read more »

Brian Brobbey sköt Nederländerna till ledning mot Sverige i internationell matchSverige mötte Nederländerna i en intensiv fotbollsmatch där Brian Brobbey gjorde två tidiga mål och gav det holländska laget en komfortabel halvtidsledning. Tränare Graham Potter kommenterade taktiska anpassningar under första halvan och lovordade lagets reaktion efter att ha过半En intensiv fotbollsmatch mellan Sverige och Nederländerna spelades ut där Brian Brobbey blev matchens hjälte med två tidiga mål. Sverige kämpar för att ta sig tillbaka i andra halvan.

Read more »