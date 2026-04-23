Sverige erbjuder hjälp efter tågolyckan i Danmark

Statsminister Ulf Kristersson har erbjudit Danmark svensk hjälp efter den allvarliga tågolyckan utanför Köpenhamn. Olyckan inträffade på Gribskovbanan och räddningsarbetet pågår fortfarande.

Statsminister Ulf Kristersson har uttryckt sin bestörtning över tågolycka n som inträffade utanför Köpenhamn på torsdagsmorgonen och har erbjudit Danmark svensk hjälp i hanteringen av den tragiska situationen.

I ett uttalande till SVT Nyheter bekräftar statsministern att han har varit i kontakt med sin danska motsvarighet, Mette Frederiksen, för att förmedla Sveriges stöd. Olyckan skedde på Gribskovbanan, belägen nära Hillerød, cirka tre mil norr om den danska huvudstaden. Enligt uppgifter från räddningstjänsten har alla skadade individer transporterats från olycksplatsen med ambulanser och helikopter. De passagerare som undkommit fysiska skador har samlats på en särskild uppsamlingsplats för att få vård och stöd.

Räddningstjänsten har en överblick över situationen, men arbetet på plats fortsätter intensivt. Polisen i Nordsjälland rapporterar att de fortfarande genomför undersökningar på platsen för att fastställa orsaken till olyckan och bedöma skadornas omfattning. De betonar att tekniska undersökningar kommer att pågå under en längre tid och att regelbundna uppdateringar kommer att publiceras. Insatschefen på plats, Josephine Schack Thorsen, beskriver olyckan som våldsam, med två tåg som kolliderat frontalt och vrakdelar spridda överallt.

Hon konstaterar att säten och andra delar av tågvagnarna ligger ned, vilket tyder på en kraftig smäll. Kommunen arbetar aktivt för att underlätta räddningsarbetet och försöker samla in mer information om händelseförloppet. Polisen har i nuläget inga uppgifter om att några svenska medborgare har skadats i olyckan. Samtidigt understryker de att utredningen fortfarande är i ett tidigt skede och att det är svårt att ge en fullständig bild av situationen.

Statsminister Kristerssons erbjudande om svensk hjälp visar på den starka solidariteten mellan Sverige och Danmark i kristider. Det är viktigt att komma ihåg att i akuta nyhetslägen kan det vara svårt att verifiera alla fakta omedelbart. Därför är det avgörande att rapportera vad man vet – och inte vet – för att säkerställa en korrekt och ansvarsfull nyhetsförmedling. SVT Nyheter strävar efter saklighet och opartiskhet i sin rapportering och har som mål att publicera sann och relevant information.

Denna händelse är en påminnelse om vikten av säkerhet inom tågtrafiken och behovet av att kontinuerligt förbättra säkerhetsåtgärderna för att förhindra liknande tragedier i framtiden. Olyckan har väckt stor oro och medkänsla, och tankarna går till alla de drabbade och deras anhöriga. Det är en mörk dag för både Danmark och Sverige, och det är viktigt att vi står enade i vår sorg och vårt stöd





Tågolycka Danmark Sverige Ulf Kristersson Mette Frederiksen Köpenhamn Hillerød Räddningstjänst

