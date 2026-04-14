Sverige föll efter sen dansk fullträff – Holmberg: 'Orättvist!'

Sverige inledde starkt på Gamla Ullevi men förlorade till slut mot Danmark efter en sen dansk fullträff. Besvikelsen var stor i det svenska laget efter matchen där man ansåg att man förtjänade mer. Monica Jusu Bah gjorde Sveriges mål.

Sverige inledde matchen på Gamla Ullevi med en explosiv start. Målchanserna duggade tätt och redan efter en minut började publiken jubla av förväntan. Felicia Schröder såg ut att ge Sverige ledningen med ett vackert skott mot bortre krysset, men bollen smet tyvärr via stolpen och ut. Istället var det Monica Jusu Bah som bröt dödläget i den åttonde minuten efter en rörig situation framför mål. Bah, uppenbart rörd av prestationen, uttryckte sin glädje och hänförelse efter målet och beskrev känslan som obeskrivlig. Hon betonade också vikten av att ta vara på de chanser som ges på fotbollsplanen. Den unga och oerfarna svenska backlinjen ställdes inför stora utmaningar när Danmark svarade med aggressivt spel. Elma Juntilla Nelhage förlorade en avgörande duell mot Cecilie Fløe, vilket gav Pernille Harder , som agerade ensam i offensiven, möjlighet att kvittera i den trettionde minuten. Resultatet blev ett hårt slag för Sverige efter en lovande inledning, och matchen utvecklades till en kamp fylld av spänning och dramatik.

Danmark drabbades av ett stort avbräck nästan en timme in i matchen. Deras stjärna och lagkapten, Pernille Harder, tvingades lämna planen efter en kollision i en luftduell med Zigiotti Olme. Harder lämnade planen med en ispåse mot ansiktet, vilket tydde på en eventuell skada. Trots förlusten av sin stjärnspelare lyckades Danmark hålla emot, och deras ersättare, Janni Thomsen, utnyttjade en avgörande chans i tilläggstid. Thomsen fick ett friläge mot Jennifer Falk och kunde kyligt placera bollen i mål, vilket gav Danmark ledningen med 2-1. Detta sent avgörande mål visade sig vara ödesdigert för Sverige och satte en bitter smak på den annars lovande insatsen. Den svenska lagledningen och spelarna uttryckte besvikelse efter matchen, där de kände att de hade förtjänat mer. Smilla Holmberg, märkbart frustrerad, beskrev resultatet som orättvist och betonade att laget hade gjort en bra prestation, skapat tillräckligt med chanser och varit värda mer. Fridolina Rolfö instämde i känslan av besvikelse och konstaterade att laget släppte in för många mål och inte lyckades utnyttja sina egna målchanser, vilket till slut kostade dem segern. Laget var tydligt missnöjt med att förlora trots en stark spelmässig insats.

Efter matchen fanns det en känsla av besvikelse och frustration i det svenska laget, vilket var förståeligt med tanke på hur matchen utvecklade sig. Monica Jusu Bah uttryckte sin glädje över att ha gjort mål, men betonade samtidigt besvikelsen över resultatet. Hon framhöll att laget måste ta vara på sina målchanser bättre i framtiden. Smilla Holmberg var tydligt upprörd över förlusten och uttryckte att hon var förbannad över resultatet. Hon underströk att laget hade spelat bra och skapat tillräckligt med chanser för att vinna. Hon betonade också vikten av att vara mer effektiva i avslutningarna. Fridolina Rolfö instämde i känslan av besvikelse och konstaterade att laget släppte in onödiga mål och inte lyckades göra tillräckligt med mål själva. Sammanfattningsvis var det en match fylld av kontraster, där Sverige visade lovande takter men till slut fick lämna planen utan poäng. Trots den sura förlusten kan laget ta med sig lärdomar från matchen och använda dem för att stärka sitt spel i framtida matcher





