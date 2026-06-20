Sverige föll tungt mot Nederländerna - Isak: 'Frustrerande'

Sverige förlorade med 5-1 mot Nederländerna i en match där Alexander Isak uttryckte frustration över lagets insats. Nu väntar en avgörande match mot Japan.

Sverige förlorade med 5-1 mot Nederländerna i en match som lämnade många frågor. Alexander Isak uttryckte frustration efter slutsignalen.

'Det är svårt att förklara. Efter deras två mål i början så ger det dem en boost självförtroendemässigt. Det ger dem flyt. Det känns som att allting de gjorde blev rätt när de fick sina chanser.

För oss var många nästan-lägen', sa han till TV4. Matchen började katastrofalt för Sverige som släppte in två tidiga mål. Isak menade att laget vaknade för sent.

'Frustrerande, så klart. Vi släpper in två tidiga och ganska onödiga mål. Efter det justerar vi lite grand och hittar lite rätt. Det är frustrerande att det behövdes två mål för att vakna till lite grand', fortsatte han.

Sveriges offensiv var uddlös under stora delar av matchen. Isak hade flera halvchanser men lyckades inte överlista den nederländske målvakten.

'Det hade varit viktigt. Mål förändrar matcher och momentum. Det är klart att det är frustrerande med resultatet. Det känns inte som en sådan match.

De tog vara på sina chanser och det gjorde inte vi', analyserade anfallaren. Defensivt hade Sverige problem med Nederländernas snabba kanter. Isak drog sig ner i en djupare roll för att hjälpa till.

'Vi var lite för långt bort på deras kanter. Jag kom ner i en djupare roll defensivt och hjälpte till. Det gjorde det svårare för dem att spela och vi kunde vinna flera bollar. Det ledde till att vi kunde kontra, skapa en del chanser', förklarade han.

Trots förbättringen efter de första målen räckte det inte. Sverige har nu en målskillnad på noll efter två spelade gruppspelsmatcher. Laget behöver en seger i den avslutande omgången mot Japan på fredag för att ha chans att gå vidare. Isak betonade vikten av att studera videomaterial och göra taktiska justeringar.

'Vi måste titta på vad som gick fel och lära oss. Japan är ett starkt lag, men vi vet vad vi kan. Det handlar om att prestera när det gäller', sa han. Tränaren höll med om att starten var förödande och att laget måste vara redo från första minut.

'Vi kan inte ge bort två mål i början och förvänta oss att vinna. Det är en läxa vi måste ta med oss', kommenterade han. Sveriges supportrar hoppas på en vändning mot Japan, men ställningen i gruppen är pressad. En förlust kan innebära uttåg ur turneringen.

Isak och hans lagkamrater är medvetna om allvaret.

'Det är en måstematch. Vi måste gå ut och visa vad vi går för. Jag tror på laget', avslutade Isak. Matchen mot Japan äger rum på fredag och kommer att sändas i TV4.

För Sveriges del gäller det att hitta tillbaka till det spel som gjorde dem till en utmanare i turneringen





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