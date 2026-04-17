Sverige Förbereder Sig för Avgörande VM-Kval – Rytting Kaneryd Tillbaka, Startelvan Ovisst

Efter en smärtsam förlust mot Danmark i VM-kvalet, står det svenska damlandslaget inför en omedelbar utmaning när de möter Serbien på lördag. Nyckelspelaren Johanna Rytting Kaneryd är nu spelklar efter skada, men förbundskaptenen antyder att hon inte kommer att starta matchen. Startelvan är inte fastställd, med fokus på att addera fräschör, aggressivitet och individuell skicklighet för att säkra segern och potentiellt förbättra målskillnaden.

Det svenska damlandslaget i fotboll befinner sig i ett kritiskt läge efter den bistra förlusten mot Danmark i tisdagens VM-kval, där Danmark avgjorde på tilläggstid med ett sent mål som resulterade i en 2–1 seger. Nu väntar en match som kan beskrivas som en måstematch hemma mot Serbien på lördag.

Inför lagets sista träningspass inför den avgörande drabbningen har förbundskaptenen gett ett efterlängtat positivt besked gällande en av landslagets viktiga spelare. Johanna Rytting Kaneryd, som anslöt till samlingen med en pågående vadskada, har nu tränat fullt ut och anses vara tillgänglig för spel. Detta är ett viktigt besked för truppen som desperat behöver återfinna vinnarmentaliteten och poängen för att säkra sin plats i VM.

Förbundskaptenen underströk vikten av Rytting Kaneryds återkomst, men gjorde det samtidigt tydligt att hennes start i matchen inte är given. 'Hon tränade för fullt, det har varit en tydlig plan dag för dag med målsättningen att hon ska ha så många minuter som möjligt till i morgon', förklarade förbundskaptenen under presskonferensen. Han fortsatte med att betona att det primära målet är att vinna matchen, särskilt med tanke på att Sverige inte lyckades göra mål på Serbien i det tidigare mötet. 'Jag kan säga det här så det inte uppfattas fel, men vi lyckades inte ens få hål på Serbien förra gången så först och främst ska vi vinna matchen, men lyckas vi få hål på dem och leder så vet vi också att det kan bli en målskillnadsaffär och att då ha en Johanna Rytting Kaneryd är jätteviktigt för oss.'

Spekulationer kring speltid indikerar att det kan röra sig om en inhoppare med potential att bidra under den andra halvleken, möjligen mellan 0 och 45 minuter, beroende på matchbilden och hur matchen utvecklas. Startelvan mot Serbien är ännu inte helt fastställd, vilket skapar en viss osäkerhet men också flexibilitet i laguttagningen.

Förbundskaptenen medgav att det är en svår process att välja ut den optimala startelvan och att vissa spelare troligtvis kommer att bli besvikna. 'Vilken startelva har vi faktiskt inte bestämt till hundra procent. Det är ruggigt svårt för oss, i kväll kommer några spelare bli besvikna. Vi kommer att ta ut den elva som vi tror är allra bäst att starta med och sen fortsätter jag tjata om det, även om en del säkerligen gör narr av mig, men det handlar också om att ha en punsch från bänken.'

Målet är att injicera fräschhet och nya spelartyper i startuppställningen, med fokus på spelare som är aggressiva i återerövringsspelet, starka i boxen och skickliga på att utmana sina motståndare i sista tredjedelen. Dessutom efterfrågas spelare med tyngd på fasta situationer för att utnyttja dessa viktiga offensiva möjligheter. Laget överväger också olika formationer för att kunna anpassa sig under matchen, antingen genom att behålla den formation som användes mot Danmark eller genom att implementera en ny, mer dynamisk uppställning för att bäst möta Serbiens spelstil och därmed öka chanserna till en efterlängtad seger som kan påverka Sveriges VM-framtid positivt.





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

