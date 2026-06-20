Sverige förlorar mot Nederländerna efter kritik mot Isak Hiens försvarsspel. Det andra målet kom efter endast 17 minuters spel. I Norge får den blågula inledningen hård kritik.

Sverige förlorar mot Nederländerna efter kritik mot Isak Hien . Det andra målet kom efter endast 17 minuters spel. I Norge får den blågula inledningen hård kritik.

Nederländernas tempo var helt annorlunda än Sveriges. Vålerengas svenske sportchef Joacim Jonsson är kritisk till Isak Hiens försvarsspel. Han menar att Hien levererar helt annorlunda i landslaget jämfört med i klubblaget. Sverige har dåliga försvarare, men det räcker inte för att dölja Isaks svaga försvar.

Matchen är förlorad enligt Jonsson. Sverige har ett problem med att Isak Hien inte levererar i landslaget. Detta är inget nytt fenomen, utan något som har upprepats flera gånger. Sverige måste hitta en lösning på detta för att kunna vinna matcher.

Nederländernas seger är en tydlig signal om att Sverige har en lång väg att gå. Sverige måste bli bättre på att försvara sig mot Isaks attacker. Detta är en utmaning som Sverige måste möta för att kunna vinna matcher. Isak Hiens svaga försvarsspel är ett problem som Sverige måste lösa.

Detta är en kritisk fråga som Sverige måste ta på allvar. Sverige måste bli bättre på att försvara sig för att kunna vinna matcher. Detta är en utmaning som Sverige måste möta för att kunna vinna matcher. Sverige har ett problem med att Isak Hien inte levererar i landslaget.

Detta är inget nytt fenomen, utan något som har upprepats flera gånger. Sverige måste hitta en lösning på detta för att kunna vinna matcher. Nederländernas seger är en tydlig signal om att Sverige har en lång väg att gå. Sverige måste bli bättre på att försvara sig mot Isaks attacker.

Detta är en utmaning som Sverige måste möta för att kunna vinna matcher. Isak Hiens svaga försvarsspel är ett problem som Sverige måste lösa. Detta är en kritisk fråga som Sverige måste ta på allvar





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Sverige Nederländerna Isak Hien Försvarsspel Kritik

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