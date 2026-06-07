Sverige ger 120 miljoner till WHO:s ebola-insats samt andra nyheter om tennis,迁移, bibliotek och läkemedel

Rundreturs av nyhetsflödet: Sverige bidrar med 120 miljoner kronor till WHO för ebola i Kongo. Dessutom: Christian Eriksen kollapsade åter på tennisplanen, Alexander Zverev vann sin första grand slam-titel, ett fartyg kapsejsade utanför Malta med dödlig utgång, gamla läroböcker återvände till bibliotek efter 63 år, bantningsmedlet Wegovy har skrivits ut på över tre miljoner i USA, Armenien höll parlamentsval och en gammal man dömdes för att ha stulit pengar för kryptovalutainvesteringar.

Sverige bidrar genom Sida med 120 miljoner kronor till Världshälsoorganisationen (WHO) i insatsen mot ebolautbrottet. WHO har tillsammans med Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC inlett en insats mot ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländer som Uganda.

Sveriges stöd till WHO är avgörande för att stärka den livsnödvändiga responsen för att stoppa smittspridning och tillhandahålla livräddande insatser, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) i en kommentar. Han betonar att en snabb respons är viktig för att rädda liv, begränsa konsekvenserna och stoppa spridningen av sjukdomen. Under en tennis match collapse och Success for Zverev I en annan nyhet inträffade en oroande händelse på en tennisplan när danske spelaren Christian Eriksen återigen kollapsade under en match.

Eriksen fick akut behandling på planen och var vid medvetande. Händelsen påminner om den liknande incidenten för fem år sedan under EM, då hans hjärta stannade i matchen mot Finland. Eriksen överlevde tack vare snabb hjärt- och lungräddning och har sedan opererat in en pacemaker. På tennisbanen i Frankrike gjorde Alexander Zverev historia då han säkrade sin första grand slam-titel efter tre finalförluster.

Zverev besegrade italienaren Flavio Cobolli med 3-2 (6-1, 4-6, 6-4, 5-7, 6-1) i en spännande final som krävde fem set. Zverevs seger var omfattande och efter den sista bollen sjönk han ner på gruset och började gråta av glädje. äroande händelser från ett fartygshaveri, ett bibliotek och ett bantningsmedel En tragisk händelse har inträffat utanför Maltas kust där ett fartyg kapsejsade. Enligt Italiens kustbevakning omkom minst tio personer. Fartyget, som avseglade från Libyens kust, hade omkring 60 personer ombord, rapporteras.

Passagerarna var antagligen migranter som försökte nå Europa. På ett helt annat topic upptäcktes i Viksängs bibliotek i Västerås att gamla läroböcker som lånades ut för 63 år sedan nu återvände. Bibliotekarie Eli Lenngren uttryckde förvåning och spekulerade om att någon hittat böckerna på vinden hos en gammal släkting eller på en loppis. Även i läkemedelsvärlden har den bantningspillren Wegovy fått en imponerande start.

Fem månader efter lanseringen i USA har över tre miljoner personer fått ett recept. Tillverkaren Novo Nordisk kallar det för en av de starkaste amerikanska läkemedelslanseringarna mätt i volym. Analytiker delar bedömningen och noterar att en miljon recept redan var nådde efter tre månader. I politiska nyheter stängde vallokalerna i Armeniens parlamentsval.

Innan valet såg det ut att sittande premiärminister Nikol Pasjinjan skulle behålla makten, medan miljardären Samvel Karapetian var en viktig utmanare. Valet ses som ett test för Pasjinjans mer västvänliga politik, medan Karapetian betonar Rysslands betydelse som allierad. I ett helt annat ärende dömdes en man i 80-årsåldern för trolöshet mot huvudman efter att ha stått drygt 900 000 kronor från en stiftelse för att investera i kryptovaluta.

Mannen, som hade ansvar för stiftelsens pengar, förde 19 gånger över pengar till sitt eget konto mellan 2021 och 2024. Hela saken avslöjades av en redovisningskonsult. Domen från Stockholms tingsrätt pekade på att mannens ekonomi var ansträngd och att han började investera i kryptovaluta. Även om han erkände handlingarna och betalat tillbaka en del, nekar han till att det var ett brott och säger att han bara lånade pengarna.

Rätten tar hänsyn till återbetalningarna och mannens ålder, vilket resulterade i en villkorlig dom, 30 dagsböter och krav på att betala tillbaka de resterande 4 999 kronor som skadestånd





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